В Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу в 113 мкр

Ремонт обойдётся почти в 50 млн рублей



В 113 микрорайоне Улан-Удэ начался ремонт дороги протяжённостью 1,8 км. Дорога располагается в одном из самых активно застраиваемых и густонаселённых жилых секторов, отметили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



Сейчас дорожники демонтируют старый бордюрный камень и устанавливают новый. После этого они приступят к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, выровняют дорогу, полностью покроют дорогу новым асфальтом и построят новые тротуары.



Кроме этого будут обновлены четыре остановки общественного транспорта. На дороге построят ливневую канализацию, поэтому после ремонта здесь не должно быть луж после дождей.



- Дорожники предусмотрят перехваты на проезжей части, которые нужны для предотвращения скопления ливневых вод на проезжей части. На сегодня там отсутствует ливневая канализация, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.



Проводит ремонт подрядная организация ООО «Нардеван Строй». Всего на ремонт дороги выделено около 49,7 млн рублей. Ремонт планируется завершить до конца сентября.





