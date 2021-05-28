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Школьники из Бурятии победили на всероссийском конкурсе анимации

Школьники из Бурятии победили на всероссийском конкурсе анимации
Экономика,  Фото:скриншот мультфильма
Мультфильм курумканских ребят выиграл в номинации «Подростки от 14-18 лет»

Коллектив ребят центра дополнительного образования Курумканского района Бурятии стали победителями всероссийского конкурса детской анимации в номинации «Подростки от 14-18 лет». Награду выиграли Аюр Шагдаров – руководитель и педагог видеостудии «Толон», Баярма Раднаева, Бато Шарланов, Евгений Панфилов и Эрдэм Очиров. Призом стал курс анимации от киностудии «Союзмультфильм», сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Итоги второго подконкурса стали известны во второй половине мая. Участие приняли около 40 анимационных фильмов со всей страны. Заданием для ребят стало создание мультфильма на тему «Коровка из Кореновки» – с заботой и любовью». По словам организаторов, было снято много нежных историй про коровку из Кореновки, которая накрывала праздничный стол, прогуливалась с друзьями по городу и получала поздравления и восхитительные букеты цветов в честь 8 марта.

Напомним, всероссийский конкурс детской анимации проходил в рамках онлайн-фестиваля уличных мультфильмов. В нём принимали участие дети и творческая молодёжь до 18 лет. Юным режиссёрам предстояло придумать сюжет с главной героиней – Коровкой из города Кореновка, снять видеоролик на смартфон и выложить его на своей или родительской страничке в соцсетях.
Бурятия конкурс анимация дети Курумканский район мультфильм
 
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