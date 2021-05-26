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Долг бюджета Улан-Удэ превышает 3 млрд рублей

Долг бюджета Улан-Удэ превышает 3 млрд рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за COVID-19 по большинству налоговых поступлений произошло снижение показателей

Объём муниципального долга Улан-Удэ составил на 1 января 2021 года 3 млрд 376 млн рублей. Об этом стало известно из доклада Татьяны Базякиной, заместителя мэра – председателя комитета по финансам, на сессии горсовета депутатов.

- Объём муниципального долга, по состоянию на 1 января 2021 года, составил 3 млрд 376 млн рублей. Объём долга по 2020 году по отношению к налоговым и неналоговым доходам составил 76%. В 2020 году привлекались бюджетные кредиты из федерального и республиканского бюджетов, проводилась работа по сокращению, снижению процентных ставок по кредитам. В целом в результате работы экономия по расходам на обслуживание долга по итогам 2020 года составила 24,5 млн рублей, - сообщила она.

Каковы же основные параметры бюджета за 2020 год?

Фактический объём доходов составил 15 млрд рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 10,6 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы - 4,4 млрд рублей.

- Плановые значения по доходам в целом выполнены на 99%, по безвозмездным перечислениям на 98% и по собственным доходам на 103%. Расходы исполнены в сумме 14,9 млрд рублей при плане 15,8 млрд., или на 95%. В 2020 году уточнение городского бюджета производилось пять раз, в результате уточнений по отношению к первоначальному бюджету объём межбюджетных трансфертов увеличен на 1,8 млрд рублей, объем налоговых и неналоговых доходов не изменялся. В целом, план по доходам составил 15,2 млрд, - отметила Татьяна Базякина.

Дефицит бюджета увеличился до 636 млн.

- При этом по итогам исполнения сложился профицит в сумме 142,5 млн рублей, что связано с поступлением сверхплановых доходов, а также с неполным освоением бюджетных ассигнований. Собственных доходов поступило 4,4 млрд., в том числе налоговых доходов 4 млрд 134 млн, сверх плана поступило 124 млн., неналоговых доходов поступило 312 млн., сверх плана поступило 7,2 млн рублей. По сравнению с 2019 годом, налоговые поступления выросли на 70 млн или на 1,7% за счёт увеличения поступления по налогам на доходы физических лиц и налогу на имущество физических лиц, - продолжила заммэра.

Но при всём при этом, из-за коронавируса по большинству налоговых поступлений произошло снижение показателей. К примеру, на 94 миллиона уменьшились объёмы поступления по единому налогу на вмененный доход, на 30 миллионов по земельному налогу, на 8 по патенту, на 15 по госпошлине и на 9 млн по УСНО.

- Уменьшение объемов поступления связано с принятием ряда мер поддержки для организаций, индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. При этом выпадающие доходы бюджета города, возникшие в результате принятых решений на республиканском уровне, были компенсированы правительством Бурятии, и сумма компенсации составила 59 млн рублей, - объяснила Базякина.

По неналоговым доходам поступления по сравнению с предыдущим годом снизились на 63 млн, что связано с принятием мер поддержки в связи с ковидом.

Расходы бюджета составили 14 млрд 9 млн рублей. «Остаток неосвоенных средств сложился за счёт полученной экономии в результате проведенных торгов и по переходящим объектам со сроком исполнения в 2021 году», - пояснила заместитель мэра.

Бюджет за прошедший год был принят депутатами горсовета Улан-Удэ.
бюдж
 
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