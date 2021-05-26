Долг бюджета Улан-Удэ превышает 3 млрд рублей

Из-за COVID-19 по большинству налоговых поступлений произошло снижение показателей
Объём муниципального долга Улан-Удэ составил на 1 января 2021 года 3 млрд 376 млн рублей. Об этом стало известно из доклада Татьяны Базякиной, заместителя мэра – председателя комитета по финансам, на сессии горсовета депутатов.
- Объём муниципального долга, по состоянию на 1 января 2021 года, составил 3 млрд 376 млн рублей. Объём долга по 2020 году по отношению к налоговым и неналоговым доходам составил 76%. В 2020 году привлекались бюджетные кредиты из федерального и республиканского бюджетов, проводилась работа по сокращению, снижению процентных ставок по кредитам. В целом в результате работы экономия по расходам на обслуживание долга по итогам 2020 года составила 24,5 млн рублей, - сообщила она.
Каковы же основные параметры бюджета за 2020 год?
Фактический объём доходов составил 15 млрд рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 10,6 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы - 4,4 млрд рублей.
- Плановые значения по доходам в целом выполнены на 99%, по безвозмездным перечислениям на 98% и по собственным доходам на 103%. Расходы исполнены в сумме 14,9 млрд рублей при плане 15,8 млрд., или на 95%. В 2020 году уточнение городского бюджета производилось пять раз, в результате уточнений по отношению к первоначальному бюджету объём межбюджетных трансфертов увеличен на 1,8 млрд рублей, объем налоговых и неналоговых доходов не изменялся. В целом, план по доходам составил 15,2 млрд, - отметила Татьяна Базякина.
Дефицит бюджета увеличился до 636 млн.
- При этом по итогам исполнения сложился профицит в сумме 142,5 млн рублей, что связано с поступлением сверхплановых доходов, а также с неполным освоением бюджетных ассигнований. Собственных доходов поступило 4,4 млрд., в том числе налоговых доходов 4 млрд 134 млн, сверх плана поступило 124 млн., неналоговых доходов поступило 312 млн., сверх плана поступило 7,2 млн рублей. По сравнению с 2019 годом, налоговые поступления выросли на 70 млн или на 1,7% за счёт увеличения поступления по налогам на доходы физических лиц и налогу на имущество физических лиц, - продолжила заммэра.
Но при всём при этом, из-за коронавируса по большинству налоговых поступлений произошло снижение показателей. К примеру, на 94 миллиона уменьшились объёмы поступления по единому налогу на вмененный доход, на 30 миллионов по земельному налогу, на 8 по патенту, на 15 по госпошлине и на 9 млн по УСНО.
- Уменьшение объемов поступления связано с принятием ряда мер поддержки для организаций, индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. При этом выпадающие доходы бюджета города, возникшие в результате принятых решений на республиканском уровне, были компенсированы правительством Бурятии, и сумма компенсации составила 59 млн рублей, - объяснила Базякина.
По неналоговым доходам поступления по сравнению с предыдущим годом снизились на 63 млн, что связано с принятием мер поддержки в связи с ковидом.
Расходы бюджета составили 14 млрд 9 млн рублей. «Остаток неосвоенных средств сложился за счёт полученной экономии в результате проведенных торгов и по переходящим объектам со сроком исполнения в 2021 году», - пояснила заместитель мэра.
Бюджет за прошедший год был принят депутатами горсовета Улан-Удэ.
Долг бюджета Улан-Удэ превышает 3 млрд рублей
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 25.05.2021
Ремонт обошёлся бюджету в 8,2 млн
Экономика, 24.05.2021
В Улан-Удэ озвучили итоги проверки антитеррористической защищённости школ и детсадов
Экономика, 24.05.2021
Глава Бурятии оценил строящуюся дорогу в райцентре Окинского района
Экономика, 21.05.2021
Также вклад в инфляцию в апреле внесли бытовые и жилищно-коммунальные услуги
Экономика, 21.05.2021
На работы готовы потратить около двух миллионов рублей
Экономика, 20.05.2021
Дополнительно предусмотрено 47 млн рублей на тех сирот, что выиграли суды
Экономика, 20.05.2021
Конкуренция составила 3,5 резюме на одну вакансию
Экономика, 18.05.2021
Выходные дни в мае практически не изменили рабочую активность компаний в Бурятии
Экономика, 17.05.2021
Движение для трамваев открыто
Экономика, 15.05.2021
Первым будет запущен рейс в Южную Корею
Строители демонтировали покрытие на улице Дарвина и тротуары на Верхней Берёзовке
Цены растут в преддверие сезона ремонтов
В Бурятстате озвучили уровень инфляции
Число вакансий для молодых специалистов выросло
Экономика, 13.05.2021
Соответствующий указ подписал глава республики