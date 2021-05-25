В Улан-Удэ отремонтируют почти километр дороги на Добролюбова

Ремонт обошёлся бюджету в 8,2 млн



В Улан-Удэ идёт ремонт дороги по улице Добролюбова. Здесь обновляют участок протяжённостью 930 метров от улицы Революции 1905 года до улицы Жуковского.



На этой улице находятся социально важные объекты - детский сад «Ласточка», стадион БГСХА. По дороге проходит девять маршрутов общественного транспорта.



Подрядная организация «Нардеван Строй» приступила к ремонту в конце апреля. Сейчас идёт установка бортового камня. В июне дорожники приступят к асфальтированию проезжей части.



На ремонт выделена сумма в размере около 8,2 млн рублей. Завершить ремонт планируется до 1 сентября 2021 года, сообщили в администрации Улан-Удэ.





