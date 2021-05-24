В Улан-Удэ необходимо 500 млн на защиту школ и детсадов

В Улан-Удэ озвучили итоги проверки антитеррористической защищённости школ и детсадов



На прошлой неделе в Улан-Удэ межведомственная комиссия проверила антитеррористическую защищённость всех детских садов и школ города. Тщательному исследованию подверглись паспорта безопасности учреждений, ограждения, охрана, видеонаблюдение, наличие тревожных кнопок и антипожарной сигнализации.



- Паспорта безопасности есть в каждом учреждении, они разработаны в 2019 году и имеют срок действия на три года. Проверка паспортов показала, что работа в учреждениях ведётся, - сообщила заместитель председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова.



Что касается ограждений, то Цепкова отметила, что заборы в некоторых школах и детсадах нуждаются в ремонте или вовсе в замене.



Охраняют школы частные охранные предприятия. Они «зашли» в учреждения в 2018 году. За услугами Росгвардии школы не обращаются, поскольку стоимость в два раза выше, чем у ЧОП.



- К сожалению, мы не можем сегодня заменить ЧОПы на охрану Росгвардии. Достаточно серьёзная стоимость услуг Росгвардии. Тариф на физическую охрану данной организации вдвое выше по сравнению с ЧОП и составляет 333 рубля (в час). Расчёты по охране Росгвардии мы направили в комитет по финансам, написали письма о такой потребности, - добавила Любовь Цепкова.



Городские детские сады и вовсе никем не охраняются, кроме 11-ти новых. Договоры с частными охранными предприятиями были заключены во время сдачи зданий в эксплуатацию.



- Есть детские сады, у которых по шесть выходов, для каждой группы определённый вход и на каждую входную группу обеспечить физическую охрану практически не возможно. Эта проблема сегодня решается оборудованием особого места, где находится видеонаблюдение и на экране отражаются все выходы, - пояснила Любовь Цепкова.



Тревожной кнопкой и антипожарной сигнализацией оснащены все учреждения. Их работу проверили специалисты межведомственной комиссии.



Камеры видеонаблюдения есть в каждой школе. За последние три года на их установку было выделено более 20 миллионов рублей. В обязательном порядке камеры стоят по периметру и на входе в школы.



- Неплохо наши школы установили видеонаблюдение, но также не достаточно. Хотелось бы, чтобы для более широкого обхвата в коридорах, в спортивных залах, столовых также были установлены видеокамеры. Расчёты провели и требуется более трёх тысяч камер дополнительно, - отметила Любовь Цепкова.



Также комиссия проверила проделанную работу психологов.



В итоге было обследовано 73 здания. Для того, чтобы довести безопасность детей в школах и детсадах до идеала, а также повысить уровень комфортности для получения знаний, необходимо около 500 миллионов рублей.







