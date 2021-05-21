В Бурятии на «Спящем льве» обустроят экологическую тропу

На работы готовы потратить около двух миллионов рублей
На официальном сайте закупок выставлен лот - обустройство экологической туристической тропы в местности горы «Спящий лев». Заказчиком работ выступает администрация Тарбагатайского района Бурятии. Начальная цена контракта – почти 2 млн рублей (1,9 млн). Работы будут выполнены за счёт средств республиканского и местного бюджетов.
Размещена информация на площадке 19 мая, заявки можно подавать до 31 мая, сам же электронный аукцион состоится 2 июня.
В техзадании говорится, что выигравшей компании нужно обустроить тропу до 15 августа. В документе представлен эскиз, как должен выглядеть будущий объект. Плюс ко всему, отражены нужные параметры экологической пешеходной тропы с ограждением: протяжённость не менее 151,4 м., шириной не менее 1,5 м. Высота ограждений не менее 1 метра. Все использованные материалы из дерева должны быть обработаны антисептическими материалами.
По пути следования пешеходной тропы установят кованые скамейки со спинкой и подлокотниками, возле скамеек - урны. Тропа должна быть пригодна для использования во всесезонных атмосферных условиях.
Появятся здесь две смотровые площадки, мусорный бак.
Справка:
Спящий лев (Гора Омулёвая, Омулёвка, Омулёвая сопка, бур. Хабсагай хада — «утёс, скала») — гора, природный памятник в Тарбагатайском районе Республики Бурятия.
Гора Омулёвка или «Спящий лев» представляет собой высокий утёс, расположенный на правом берегу реки Селенги, в 45 км к юго-западу от города Улан-Удэ, севернее хребта Омулёвого, по западной стороне федеральной автомагистрали Р258 «Байкал». В 200 метрах к востоку от подножия горы Омулёвки, по восточной стороне автодороги «Байкал», находится Аввакумов крест, который был установлен 2 июня 2007 года в память протопопа Аввакума, путь которого в Даурскую ссылку в 1657 году пролегал по этим местам.
Исконное бурятское название горы — Хабсагай хада — означает просто «скала, утёс». Современные же русскоязычные названия имеют свою историю. Омулевой её назвали потому, что в недавнем прошлом в Селенгу в нерестовый период заходил омуль, проходя вверх по течению у этих скал. Рыбаки забирались на гору и наблюдали, где в реке идут «бурления» и ставили туда неводы.
Второе название гора приобрела из-за своего внешнего вида. Её очертания очень похожи на льва, который смотрит в сторону села Тарбагатай.
В Бурятии на «Спящем льве» обустроят экологическую тропу
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