Почти 80% компаний в Бурятии работали в майские выходные

Также высокую активность показали на Дальнем Востоке компании в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Республики Саха (Якутия). Доля активных компаний в них составила от 77% до 87%.









Московские и подмосковные компании вошли в пятёрку аутсайдеров по активности по период с 4 по 7 мая: их доля была ниже 60%. Наименьшую активность в регионах проявили компании из Нижегородской области и Карачаево-Черкесской Республики – 56% и 50% от показателей в апреле соответственно. На Дальнем Востоке наименьшую активность показали компании Чукотского АО – 63%.





Под рабочей активностью в исследовании подразумеваются все виды действий компаний-работодателей по задачам найма персонала, в т.ч. публикация вакансий, разбор откликов соискателей, приглашение на собеседование и т.д.











Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела анализ активности работодателей с 4 по 7 мая и выяснила долю работающих компаний в этот ранее объявленный нерабочим период.Как показало исследование hh.ru, в среднем по стране работали 67% компаний. Наиболее высокая доля активных в период между майскими праздниками отмечается в крупных компаниях с численностью персонала от 500 сотрудников (69%). За ними следуют средние компании со штатом от 100 до 250 сотрудников (68%) и микро-компании со штатом менее 20 человек (67%). Доля активных компаний-работодателей во всех остальных категориях составила 66%.Нерабочие дни в мае практически не изменили рабочую активность компании в Бурятии. Доля активных компаний в регионе составила 76%.