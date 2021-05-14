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В Бурятии подорожали баранина, свекла и пиво

В Бурятии подорожали баранина, свекла и пиво
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятстате озвучили уровень инфляции

В апреле 2021 года индекс потребительских цен в Бурятии по отношению к марту 2020-го вырос на 1,1%, сообщает Бурятстат.

- Продовольственная инфляция в апреле достигла 1,6 %, непродовольственная – 0,7 %, услуги – 0,8 %, - заявили в Бурятстате.

В апреле из продовольственных товаров, по данным органа статистики, существенно баранина на 9,4 %, кулинарные изделия из птицы – на 7,1 %, пиво отечественное – на 5,6 %, шоколад – на 5,4 %, печень говяжья – на 4,3 %, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) – 3,9 %, яйца куриные – 3,5 %, консервы мясные – на 3,2 %, сыры плавленые – 3 %, свинина (кроме бескостного мяса) – на 2,8 %.

Также значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание овощей. Так, свекла столовая подорожала на 51,7 %, белокочанная свежая капуста – на 13,5 %, огурцы свежие – на 10,4 %, виноград – на 10,1 %, сухофрукты – на 7,5 %, морковь – на 5,9 %, лимоны – на 4,3 %, апельсины – на 1,8 %. Снижение цен наблюдается на помидоры свежие на 4,1 %, грибы свежие – на 1,4 %, чеснок – на 1,0 %, бананы – на 0,4 %.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевели: творог нежирный, жевательная резинка на 4,8 %, напитки газированные – на 3,2 %, консервы овощные для детского питания – на 2,9 %, маргарин, кетчуп – на 2,2 %, консервы томатные – на 2 %, соль поваренная пищевая – на 1,9 %.


цены на продукты питания
 
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