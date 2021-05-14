В Бурятии назвали сферы, где проще всего найти работу молодым специалистам

Число вакансий для молодых специалистов выросло



Служба исследований hh.ru провела анализ вакансий для молодых специалистов, чтобы выяснить, на какие позиции могут претендовать студенты старших курсов и выпускники.



На сегодняшний день в Бурятии открыто более 250 вакансий для молодых специалистов, сообщает hh. А с начала года в Бурятии было открыто более 600 таких вакансий. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле 2021 года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для специалистов «Начало карьеры, студенты» в Бурятии составила 33 000 рублей.



Проще всего выпускникам найти работу в сфере продаж и консультирования. Работодатели ищут менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, операторов call-центров, промоутеров. Много предложений в ресторанном и гостиничном бизнесе. В Бурятии открыты вакансии официантов, таксистов, барменов и администраторов на ресепшн. Без опыта работы можно устроиться упаковщиком, курьером, водителем такси, а также контролером качества рыбной продукции.



Молодые специалисты смело могут пробоваться на административные позиции – можно стать специалистом call-центра, помощником менеджера, офис-менеджером, специалистом по обработке заявок (возможна как удаленная, так и офисная работа). Для этих позиций опыт работы не обязателен, гораздо важнее желание работать и личные качества.



Ещё одна сфера, где работодатели не просто готовы рассмотреть молодых специалистов, но и сами конкурируют за лучших выпускников – это сфера ИТ-технологий. В Бурятии открыты вакансии для специалистов технической поддержки, аналитиков и разработчиков.







