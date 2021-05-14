Число вакансий для молодых специалистов выросло
Служба исследований hh.ru провела анализ вакансий для молодых специалистов, чтобы выяснить, на какие позиции могут претендовать студенты старших курсов и выпускники.
На сегодняшний день в Бурятии открыто более 250 вакансий для молодых специалистов, сообщает hh. А с начала года в Бурятии было открыто более 600 таких вакансий. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле 2021 года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для специалистов «Начало карьеры, студенты» в Бурятии составила 33 000 рублей.
Проще всего выпускникам найти работу в сфере продаж и консультирования. Работодатели ищут менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, операторов call-центров, промоутеров. Много предложений в ресторанном и гостиничном бизнесе. В Бурятии открыты вакансии официантов, таксистов, барменов и администраторов на ресепшн. Без опыта работы можно устроиться упаковщиком, курьером, водителем такси, а также контролером качества рыбной продукции.
Молодые специалисты смело могут пробоваться на административные позиции – можно стать специалистом call-центра, помощником менеджера, офис-менеджером, специалистом по обработке заявок (возможна как удаленная, так и офисная работа). Для этих позиций опыт работы не обязателен, гораздо важнее желание работать и личные качества.
Ещё одна сфера, где работодатели не просто готовы рассмотреть молодых специалистов, но и сами конкурируют за лучших выпускников – это сфера ИТ-технологий. В Бурятии открыты вакансии для специалистов технической поддержки, аналитиков и разработчиков.
В Бурятии назвали сферы, где проще всего найти работу молодым специалистам
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