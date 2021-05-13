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В Бурятии продлили заморозку цен на сахар и масло

В Бурятии продлили заморозку цен на сахар и масло
Экономика,  Фото:pixabay.com
Соответствующий указ подписал глава республики

В Бурятии продлена заморозка цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Торговым сетям Бурятии надлежит продлить ранее установленные региональные повышающие коэффициенты к розничным ценам на сахар и подсолнечное масло. Об этом стало известно из указа главы Бурятии Алексея Цыденова от 30 апреля.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года указом главы Бурятии были установлены региональные повышающие коэффициенты к розничным ценам, указанным в соглашениях: на подсолнечное масло – не более 1,12 в перерасчёте за 1 литр, включая НДС, на сахар-песок белый российского производства – не более 1,33 в перерасчёте за 1 килограмм, включая НДС. Действие указа не распространяется на районы, приравненные к районам Крайнего Севера.

Округление розничных цен на масло подсолнечное и сахар-песок производятся до целой копейки. Если дробная часть копейки менее половины копейки, то она отбрасывается и результат снижается до целой копейки. Если дробная часть равна половине копейки и выше, то результат повышается до целой копейки.

Ранее к соглашениям о снижении и поддержании цен на эти продукты присоединились четыре крупные торговые сети Бурятии. Сами соглашения были заключены 16 декабря 2020 года между министерством промышленности и торговли РФ, министерством сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы и хозяйствующими субъектами.

Действие соглашений в части сахара продлено до 1 июня 2021 года, в части масла – до 1 октября 2021 года.


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