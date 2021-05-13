Соответствующий указ подписал глава республики
В Бурятии продлена заморозка цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Торговым сетям Бурятии надлежит продлить ранее установленные региональные повышающие коэффициенты к розничным ценам на сахар и подсолнечное масло. Об этом стало известно из указа главы Бурятии Алексея Цыденова от 30 апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года указом главы Бурятии были установлены региональные повышающие коэффициенты к розничным ценам, указанным в соглашениях: на подсолнечное масло – не более 1,12 в перерасчёте за 1 литр, включая НДС, на сахар-песок белый российского производства – не более 1,33 в перерасчёте за 1 килограмм, включая НДС. Действие указа не распространяется на районы, приравненные к районам Крайнего Севера.
Округление розничных цен на масло подсолнечное и сахар-песок производятся до целой копейки. Если дробная часть копейки менее половины копейки, то она отбрасывается и результат снижается до целой копейки. Если дробная часть равна половине копейки и выше, то результат повышается до целой копейки.
Ранее к соглашениям о снижении и поддержании цен на эти продукты присоединились четыре крупные торговые сети Бурятии. Сами соглашения были заключены 16 декабря 2020 года между министерством промышленности и торговли РФ, министерством сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы и хозяйствующими субъектами.
Действие соглашений в части сахара продлено до 1 июня 2021 года, в части масла – до 1 октября 2021 года.
В Бурятии продлили заморозку цен на сахар и масло
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 13.05.2021
Соответствующий указ подписал глава республики
Экономика, 13.05.2021
Названы районы республики с наибольшим приростом и убылью населения
Экономика, 12.05.2021
Трамвайное движение на Шишковку на некоторое время будет закрыто
Экономика, 12.05.2021
Строительство идёт по графику
Экономика, 11.05.2021
Первым делом дорожники демонтировали бордюры и установили новые
Экономика, 11.05.2021
Бурятия на третьем месте в ДФО по числу вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья
Экономика, 30.04.2021
В республику же переезжают жители Забайкалья
Экономика, 30.04.2021
Планы на миллион жителей пока откладываются
Ввод комплекса в работу позволит российскому зерну успешно конкурировать с США и Канадой на китайском рынке
Особенно быстрый рост числа брокерских счетов наблюдался в конце года
Количество переводов по картам жителей Бурятии выросло почти на треть
Экономика, 28.04.2021
На сессии горсовета рассмотрели девять вопросов
Экономика, 28.04.2021
Ремонт обойдётся более чем в 4 млн рублей
Экономика, 27.04.2021
Стали чаще строить и в городе, и на селе
Экономика, 27.04.2021
В помощь Адисе Гармаевой, больной спинальной мышечной атрофией, выделят 130 миллионов