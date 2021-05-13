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В Бурятии с начала года умерло людей больше, чем родилось

В Бурятии с начала года умерло людей больше, чем родилось
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Названы районы республики с наибольшим приростом и убылью населения

С января по март в Бурятии умерло людей больше, чем родилось. Зарегистрировано 3126 родившихся детей и 3273 умерших людей, сообщили в Бурятстате.

- По сравнению с соответствующим периодом 2020 года число родившихся увеличилось на 21 человек или на 0,7 %, число умерших выросло на 629 человек или на 23,8 %. Естественная убыль населения составила 147 человек, - уточнили в Бурятстате.

Естественный прирост населения наблюдался в семи муниципальных образованиях Бурятии. Из них наибольшее значение естественного прироста отмечено в Окинском, Иволгинском и Джидинском районах.

При этом значительная естественная убыль наблюдалась в Бичурском, Баунтовском, Кабанском и Северо-Байкальском районах.

Коэффициент рождаемости выше уровня аналогичного периода 2020 года и составил 12,9 новорождённых на 1000 жителей. Увеличение рождаемости наблюдалось в 11 муниципальных образованиях, при этом наибольший рост отмечен в Баргузинском (на 44 %), Джидинском (на 42 %) и Курумканском (на 26 %) районах.

Коэффициент смертности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос с 10,8 до 13,5 умерших на 1000 населения. Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Бичурском и Кижингинском муниципальных районах (19 и более умерших на 1000 населения).

С января по марта в возрасте до года в Бурятии умерло 10 младенцев.

По данным на 1 января, численность постоянного населения республики составила 985,4 тысяч человек. Из них большая часть (более 582 тысяч человек) живут в городах, в сёлах живут 402 тысячи человек.

демография рождаемость смертность
 
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