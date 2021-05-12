Центр ядерной медицины в Улан-Удэ достроят осенью

- Проинспектировал строительство центра ядерной медицины. Строительство идёт в плановом режиме. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию - ноябрь 2021 года, - сообщил на своей странице Антон Виноградов.





Центр ядерной медицины в Улан-Удэ планируют ввести в эксплуатацию в ноябре, сообщил зампред правительства Бурятии – министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов. Накануне он побывал на строящемся объекте.Строительство центра ядерной медицины началось в 2020 году на территории республиканского клинического онкодиспансера. Строительство финансируется из средств бюджета Бурятии и собственных средств застройщика - ООО «Центр Ядерной медицины Улан-Удэ». Объём инвестиций – 1,1 млрд рублей, сообщал ранее Антон Виноградов.Ежегодно в центре предполагается проводить более семи тысяч исследований по диагностике злокачественных новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Предполагается, что создание центра ядерной медицины позволит увеличить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях до 55 % к 2023 году, а также снизить смертность от данного вида заболеваний.