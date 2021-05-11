В Бурятии рассказали о сферах, где могут трудоустроиться инвалиды

Бурятия на третьем месте в ДФО по числу вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья



Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какие варианты работы есть для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, какие требования выдвигают работодатели и какую предлагают зарплату.



С начала года в регионах Дальневосточного федерального округа было размещено более 1 500 для людей с ограниченными возможностями здоровья. География таких вакансий в ДФО неоднородна: большая часть с начала 2021 года приходится на Приморский край (31% от общего числа вакансий по Дальнему Востоку). На втором месте по числу размещенных вакансий – Хабаровский край – более 350 вакансий или 23% от всех в ДФО. На третьем месте – Республика Бурятия – порядка 180 вакансий для соискателей с инвалидностью.



Ещё по 7-8% (порядка 120-130 вакансий) есть для соискателей в Забайкальском крае, Амурской области и Республики Саха (Якутия). По 4-5% вакансий размещено в Сахалинской области и Камчатском крае, в Еврейской АО – 2% и менее 1% вакансий для соискателей с инвалидностью есть в Магаданской области и Чукотском АО.



В профобласти «Административный персонал» размещены 47% маркированных вакансий. Треть вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья размещены в сферах IT и телеком, а каждая шестая — в продажах и консультировании. В 20% случаев работодатели не требуют наличия опыта. Треть хочет видеть работников со стажем от года до трех лет. Только 14% нуждаются в специалистах с опытом от трех и более лет.



В 61% маркированной вакансии работодатели не требуют наличие опыта, в 34% соискателям потребуется опыт от 1 года до 3 лет и лишь в 6% в вакансиях указано наличие стажа работы от 3 лет и более. Диапазон предлагаемых зарплат зависит от профессиональной сферы.



- Как правило, более высокие зарплаты предлагаются в сфере производства, ИТ-телеком. В 48% вакансий в регионах Дальневосточного ФО предлагается зарплата порядка от 30 000 до 50 000 рублей, в 10% вакансий зарплата от 75 000 до 100 000 рублей, - отмечает hh.



Среди актуальный вакансии для соискателей с ограниченными возможностями в Бурятии: разнорабочий-сборщик электрожгутов (вахта), водитель такси, юрист/юрисконсульт, оператор call-центра (на дому), инженер-технолог, менеджер по продажам образовательных курсов, HR менеджер / IT рекрутер и др.

