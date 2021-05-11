 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

В Бурятии рассказали о сферах, где могут трудоустроиться инвалиды

В Бурятии рассказали о сферах, где могут трудоустроиться инвалиды
Экономика,  Фото:pixabay.com
Бурятия на третьем месте в ДФО по числу вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какие варианты работы есть для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, какие требования выдвигают работодатели и какую предлагают зарплату.

С начала года в регионах Дальневосточного федерального округа было размещено более 1 500 для людей с ограниченными возможностями здоровья. География таких вакансий в ДФО неоднородна: большая часть с начала 2021 года приходится на Приморский край (31% от общего числа вакансий по Дальнему Востоку). На втором месте по числу размещенных вакансий – Хабаровский край – более 350 вакансий или 23% от всех в ДФО. На третьем месте – Республика Бурятия – порядка 180 вакансий для соискателей с инвалидностью.

Ещё по 7-8% (порядка 120-130 вакансий) есть для соискателей в Забайкальском крае, Амурской области и Республики Саха (Якутия). По 4-5% вакансий размещено в Сахалинской области и Камчатском крае, в Еврейской АО – 2% и менее 1% вакансий для соискателей с инвалидностью есть в Магаданской области и Чукотском АО.

В профобласти «Административный персонал» размещены 47% маркированных вакансий. Треть вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья размещены в сферах IT и телеком, а каждая шестая — в продажах и консультировании. В 20% случаев работодатели не требуют наличия опыта. Треть хочет видеть работников со стажем от года до трех лет. Только 14% нуждаются в специалистах с опытом от трех и более лет.

В 61% маркированной вакансии работодатели не требуют наличие опыта, в 34% соискателям потребуется опыт от 1 года до 3 лет и лишь в 6% в вакансиях указано наличие стажа работы от 3 лет и более. Диапазон предлагаемых зарплат зависит от профессиональной сферы.

- Как правило, более высокие зарплаты предлагаются в сфере производства, ИТ-телеком. В 48% вакансий в регионах Дальневосточного ФО предлагается зарплата порядка от 30 000 до 50 000 рублей, в 10% вакансий зарплата от 75 000 до 100 000 рублей, - отмечает hh.

Среди актуальный вакансии для соискателей с ограниченными возможностями в Бурятии: разнорабочий-сборщик электрожгутов (вахта), водитель такси, юрист/юрисконсульт, оператор call-центра (на дому), инженер-технолог, менеджер по продажам образовательных курсов, HR менеджер / IT рекрутер и др.
инвалиды работа
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии рассказали о сферах, где могут трудоустроиться инвалиды
В Бурятии рассказали о сферах, где могут трудоустроиться инвалиды
Экономика, 11.05.2021
Бурятия на третьем месте в ДФО по числу вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья
Жители Бурятии предпочитают переезжать в Москву и Краснодар
Жители Бурятии предпочитают переезжать в Москву и Краснодар
Экономика, 30.04.2021
В республику же переезжают жители Забайкалья
Численность постоянного населения Бурятии сократилась
Численность постоянного населения Бурятии сократилась
Экономика, 30.04.2021
Планы на миллион жителей пока откладываются
Резидент ТОР «Забайкалье» строит трансграничный зерновой терминал
Резидент ТОР «Забайкалье» строит трансграничный зерновой терминал
Экономика, 29.04.2021
Ввод комплекса в работу позволит российскому зерну успешно конкурировать с США и Канадой на китайском рынке
Число брокерских счетов у жителей Бурятии утроилось
Число брокерских счетов у жителей Бурятии утроилось
Экономика, 29.04.2021
Особенно быстрый рост числа брокерских счетов наблюдался в конце года
Жители Бурятии совершили за год 60 млн переводов по картам
Жители Бурятии совершили за год 60 млн переводов по картам
Экономика, 29.04.2021
Количество переводов по картам жителей Бурятии выросло почти на треть
В Улан-Удэ вырастут доходы бюджета
В Улан-Удэ вырастут доходы бюджета
Экономика, 28.04.2021
На сессии горсовета рассмотрели девять вопросов
На бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ меняют асфальт
На бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ меняют асфальт
Экономика, 28.04.2021
Ремонт обойдётся более чем в 4 млн рублей
В Бурятии выросли объёмы жилищного строительства
В Бурятии выросли объёмы жилищного строительства
Экономика, 27.04.2021
Стали чаще строить и в городе, и на селе
«Помочь нашей девочке»: В Бурятии приняли закон для спасения Адисы
«Помочь нашей девочке»: В Бурятии приняли закон для спасения Адисы
Экономика, 27.04.2021
В помощь Адисе Гармаевой, больной спинальной мышечной атрофией, выделят 130 миллионов
В Бурятии предложили решение проблемы некачественного молока
В Бурятии предложили решение проблемы некачественного молока
Экономика, 27.04.2021
Сейчас фермерам платят за сданное молоко совсем мало
Иркутские учёные изучат перспективы газификации Бурятии
Иркутские учёные изучат перспективы газификации Бурятии
Экономика, 26.04.2021
Учёные из института систем энергетики определят, будет ли выгоден газ для Бурятии
В Бурятии хотят добывать нефть
В Бурятии хотят добывать нефть
Экономика, 23.04.2021
Власти Бурятии надеются привлечь «Татнефть»
В Бурятии всё же профинансируют свёрнутый проект тепличного комплекса
В Бурятии всё же профинансируют свёрнутый проект тепличного комплекса
Экономика, 22.04.2021
На сегодня инвестор уже вложил в проект 571 млн рублей
Новый резидент ТОР «Забайкалье» будет добывать сынныриты
Новый резидент ТОР «Забайкалье» будет добывать сынныриты
Экономика, 21.04.2021
Освоением Голевского месторождения займётся инвестор из Томска

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^