В республику же переезжают жители Забайкалья
В январе 2021 года в Бурятии наблюдался миграционный отток населения, составивший 191 человек. То есть в республику прибыло 2125 и выбыло 2316 человек. Эти данные сообщили в Бурятстате.
Миграционный отток населения из республики в другие регионы России составил 179 человек. Наибольший отток населения отмечен в регионы Сибирского федерального округа – 54 человека. Сюда входят переезд жителей Бурятии в Красноярский край и в Новосибирскую область (по 21 человеку).
Уезжают люди и в регионы Центрального федерального округа – 52, в том числе в Москву – 23, Московскую область – 17. Также предпочитают жители республики регионы Южного федерального округа – 37, в том числе в Краснодарский край – 24 человека.
- По Дальневосточному федеральному округу миграционное сальдо Республики Бурятия было положительным и составило 3 человека. Население республики пополнилось за счёт мигрантов из Забайкальского края на 24 человека. Наибольший отток населения сложился с Республикой Саха (Якутия) – 19, Приморским и Камчатским краями – 7 и 6 человек, соответственно, - отметили в Бурятстате.
Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила 4,5 %. Отток населения из республики за счет международной миграции составил 12 человек: из зарубежных стран в республику прибыло 94 и выбыло 106 человек. Наибольшую часть в миграционном оттоке населения составляют мигранты из Киргизии – 11, Китая – 5, Армении – 4 человека.
Жители Бурятии предпочитают переезжать в Москву и Краснодар
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