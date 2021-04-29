Резидент ТОР «Забайкалье» строит трансграничный зерновой терминал

Ввод комплекса в работу позволит российскому зерну успешно конкурировать с США и Канадой на китайском рынке
На территории опережающего развития «Забайкалье» началась активная стадия строительства зернового железнодорожного терминала, который обеспечит кратчайший маршрут для поставок зерна в Китай из Сибири и Забайкалья. В ходе работ компания-инвестор выполняет выемку и отсыпку скальных пород, а также приступила к устройству фундаментов под основные сооружения экспортного терминала, строительству железнодорожного хозяйства. Ввод в эксплуатацию зернового терминала намечен на четвёртый квартал 2022 года.
- Основной объём земляных работ выполнен. Мы приступили к монтажу железобетонных конструкций. Ведётся бетонирование фундаментов норийных вышек высотой 37 метров. Идут работы по заливке фундаментов под ёмкости для хранения зерновых культур – силосы, каждый будет иметь высоту 27 метров и вмещать 5 тыс. тонн зерна. Основания под первые два из 16 силосов уже подготовлены. Продолжается обустройство железнодорожного путевого хозяйства по широкой и узкой колее, в мае приступим к монтажу трёхэтажного административно-бытового корпуса, выполним подведение коммуникаций и подключимся к внешним сетям энергоснабжения, - поделилась администратор строительных проектов ООО «Забайкальский зерновой терминал» Екатерина Мосина.
Следующим этапом реализации проекта станет монтаж основного технологического оборудования, в том числе конвейеров, норий, силосов и весов. Также будут смонтированы автоматика и системы пылеподавления, лаборатория для определения качества зерна.
По словам Екатерины Мосиной, особенность терминала заключается в выполнении перевалки зерна с вагонов используемой в России широкой колеи на узкую колею, проложенную в Китае. Ранее различие в ширине железнодорожной колеи делало невозможным прямые поставки зерна по железной дороге из-за отсутствия инфраструктуры для перевалки.
Продукция, отгружаемая через терминал, будет включать все зерновые, зернобобовые и масленичные культуры, выращиваемые на территории Российской Федерации в промышленных объёмах. В основном это соя, рапс, пшеница, овёс, кукуруза, подсолнечник и ячмень. Годовой объём перевалки составит до 8 млн тонн. На самом терминале смогут храниться до 80 тыс. тонн.
- Первый зерновой железнодорожный терминал Забайкальск–Маньчжурия» станет ключевым элементом инфраструктуры нового экспортного зернового коридора Сибирь-Китай. Это будет кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок сибирского и забайкальского зерна. Маршрут исключает дополнительное сухопутное транспортное плечо, так как наш терминал значительно ближе существующих морских портов. Кроме того, исключается само морское плечо и перевалка вагон-судно. В итоге благодаря уникальной логистике российское зерно получит конкурентное ценовое преимущество в сравнении с поставками из США и Канады как на условиях Free On Board, когда продавец обязан доставить товар в порт и погрузить на указанное покупателем судно, так и на условиях поставки в порт покупателя, ведь наш терминал уже будет стоять на границе покупателя, - отметил заместитель генерального директора ООО «Забайкальский зерновой терминал» Алексей Хосоев.
В рамках соглашения с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в проект компании «Забайкальский зерновой терминал» составят 6,3 млрд рублей. Из этого объёма уже инвестировано 285 млн рублей. Помимо строительства и закупки оборудования, средства будут направлены на формирование парка локомотивов и спецтехники.
- Основные налоговые льготы предприятие намерено получать после выхода на операционную деятельность и приёма на работу более 200 сотрудников. Главными будут являться нулевые налоги на прибыль и имущество первые 5 лет, сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, - подчеркнул Алексей Хосоев.
На сегодняшний день число реализуемых на ТОР «Забайкалье» проектов достигло 24 с общим объёмом заявленных инвестиций в размере свыше 184 млрд рублей и планами создания около 8 208 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Резидент ТОР «Забайкалье» строит трансграничный зерновой терминал
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