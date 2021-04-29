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Жители Бурятии совершили за год 60 млн переводов по картам

Жители Бурятии совершили за год 60 млн переводов по картам
Экономика,  Фото:pixabay.com
Количество переводов по картам жителей Бурятии выросло почти на треть

Количество переводов по картам жителей Бурятии за 2020 год выросло почти на треть. В прошлом году жители республики совершили около 60 млн таких операций, сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.

Общая сумма переводов также увеличилась на 30% и приблизилась к четверти триллиона рублей. За один раз держатели карт переводили в среднем чуть больше 4 тысяч рублей.

- Расчёты по картам уже никого не удивляют, многие используют технологию NFC в смартфонах или «умных» часах. Для оплаты через них не нужна банковская карта. Постепенно появляются точки оплаты, где и виртуальные карты не нужны. Это оплата по QR-коду через Систему быстрых платежей. Человеку для оплаты нужен только смартфон и подключенная в своем банке услуга по переводам в Системе быстрых платежей, — рассказал Борис Цыденов, заместитель управляющего Нацбанка Бурятии.

Он также отметил, что сейчас уже почти 50 российских банков предоставляют такой сервис торговым точкам. Для последних это возможность существенно экономить на эквайринге, ведь размер банковской комиссии ограничен на законодательном уровне. К примеру, магазины товаров повседневного спроса в этой системе заплатят комиссию не более 0,4% от суммы платежа. Такой же лимит действует при оказании медицинских и образовательных услуг. По всем остальным операциям он должен быть не более 0,7%.
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