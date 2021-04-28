В Улан-Удэ вырастут доходы бюджета

На сессии горсовета рассмотрели девять вопросов



В Улан-Удэ прошла 21-я сессия горсовета. Депутаты Улан-Удэнского горсовета рассмотрели девять вопросов.



Особое внимание было уделено вопросу о бюджете Улан-Удэ, о том, насколько его можно будет увеличить в 2021 году и последующих 2022 и 2023 годах, сообщили в пресс-службе горсовета.



Доходы бюджета предлагается увеличить на 1 008 482 тыс. руб. Поступления прогнозируются в рамках уточнённого прогноза по налогу на доходы физических лиц, за счет продажи земельных участков и сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, платы за право размещения сезонного торгового, штрафов за пользование земельными участками без правоустанавливающих документов и использование рекламных конструкций и т.д.



На сессии также утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры Улан-Удэ до 2033 года. Как рассказала заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова, программа касается перечня объектов и сумм финансирования, которые должны пойти на мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.



Этот и другие вопросы не раз обсуждались на заседаниях профильных комитетов горсовета, поэтому депутаты проголосовали единогласно за внесение изменений в программу.



На сессии также разрешили вопросы, касающиеся создания трёх новых ТОСов на территории Улан-Удэ, и обсудили изменения, которые предложено было внести в документ о перечне наказов избирателей. В основном они касаются благоустройства дворов, установки лестниц и уличного освещения, также ограждений на спортивных и детских площадках.

