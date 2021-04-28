На бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ меняют асфальт

Ремонт обойдётся более чем в 4 млн рублей



В Улан-Удэ приступили к ремонту дороги по бульвару Карла Маркса. Будет отремонтирована дорога протяжённостью около 1 км, сообщили в администрации города.



Сейчас подрядная организация ООО «СК ОЛИМП» полностью заменяет дорожные бортовые камни и демонтирует старое асфальтобетонное покрытие. Демонтированный асфальт будет сдан в распоряжение комбината по благоустройству для вторичного использования.



Дорога располагается в густонаселённом жилом районе и обеспечивает подъездной путь к городской поликлинике №2, школе №35 и Русскому драматическому театру имени Бестужева. Также на дороге наблюдается высокая интенсивность движения личного и общественного транспорта.



- Ремонт здесь необходим - на дорожном полотне наблюдалось большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин, - отмечают в администрации.



Всего на обновление дороги выделено около 4,1 млн рублей. Срок завершения работ – до 1 сентября.

