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На бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ меняют асфальт

На бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ меняют асфальт
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ремонт обойдётся более чем в 4 млн рублей

В Улан-Удэ приступили к ремонту дороги по бульвару Карла Маркса. Будет отремонтирована дорога протяжённостью около 1 км, сообщили в администрации города.

Сейчас подрядная организация ООО «СК ОЛИМП» полностью заменяет дорожные бортовые камни и демонтирует старое асфальтобетонное покрытие. Демонтированный асфальт будет сдан в распоряжение комбината по благоустройству для вторичного использования.

Дорога располагается в густонаселённом жилом районе и обеспечивает подъездной путь к городской поликлинике №2, школе №35 и Русскому драматическому театру имени Бестужева. Также на дороге наблюдается высокая интенсивность движения личного и общественного транспорта.

- Ремонт здесь необходим - на дорожном полотне наблюдалось большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин, - отмечают в администрации.

Всего на обновление дороги выделено около 4,1 млн рублей. Срок завершения работ – до 1 сентября. 
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