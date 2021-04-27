В Бурятии выросли объёмы жилищного строительства

Стали чаще строить и в городе, и на селе



В январе-марте 2021 года в Бурятии ввели в эксплуатацию 944 жилых дома (1155 квартир) общей площадью 95,4 тыс. кв. метра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,9 раза, сообщили в Бурятстате.



Население за счёт собственных и заёмных средств построено жилых домов общей площадью 85,7 тыс. кв. метров. Это почти 90% % общего объёма введенного в республике жилья (из них 11,6 тыс. кв. метров – на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства).



В январе-марте 2021 года объёмы жилищного строительства в сельской местности увеличились в 1,5 раза к соответствующему периоду прошлого года, в городах и посёлках городского типа – в 2,1 раза.



Основная доля (71 %) введённого в республике жилья (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) приходится на Улан-Удэ.



Среди районов республики лидируют Иволгинский район, где было введено 15 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Кабанский – 3,4 %, Северобайкальск – 1,7 %, Прибайкальский район – 1,3 %.





