Сейчас фермерам платят за сданное молоко совсем мало
Депутат Найдан Чимбеев на сегодняшней сессии Народного Хурала Бурятии поднял проблему некачественного молока на прилавках. Недавно делегация побывала в крестьянско-фермерском хозяйстве Александра Ананьина в селе Шаралдай Мухоршибирского района.
- Воочию увидели и убедились, что сегодня у нас в республике есть проблемы с молоком. В хозяйстве этого фермера молоко хорошего качества, жирность составляет 3,7 - 4%. За прошлый год Александр Ананьин получил дотаций за сданное молоко на молокозавод из расчёта: за один литр – 5 рублей 17 копеек. Эта сумма за один литр сданного молока не покрывает расходы на производство, - сказал Найдан Чимбеев.
По его словам, из-за низкой стоимости закупа закрываются многие хозяйства, поэтому в республике не хватает качественного натурального молока. Более того, чтобы не простаивать, заводы ежегодно покупают до 500 тонн сухого молока из соседних регионов.
- Думаю, нам надо обратить внимание серьёзным образом на проблему производства молока и пересмотреть государственную поддержку наших животноводов в виде дотаций за сданное молоко на промышленную переработку с 5 рублей 17 копеек до 10 рублей, - предложил Найдан Чимбеев.
В качестве примера он привёл север Якутии, где дают 55 рублей за литр сданного молока.
По расчётам Чимбеева, если в Бурятии сумму дотаций увеличат до 10 рублей за литр, то на эти цели из бюджета потребуется 22 миллиона рублей. Но это может повлиять на развитие молокопроизводства и привлечь инвесторов.
- Я думаю, что эта сумма посильная, и тогда появятся инвесторы, которым будет интересно заниматься молочным производством. Соответственно, молоко будет поступать на молокозаводы, и на прилавках наших магазинов будет свежее, натуральное молоко, что будет залогом здоровья для наших граждан, - заключил Найдан Чимбеев.
В Бурятии предложили решение проблемы некачественного молока
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