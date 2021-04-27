В Бурятии предложили решение проблемы некачественного молока

Сейчас фермерам платят за сданное молоко совсем мало



Депутат Найдан Чимбеев на сегодняшней сессии Народного Хурала Бурятии поднял проблему некачественного молока на прилавках. Недавно делегация побывала в крестьянско-фермерском хозяйстве Александра Ананьина в селе Шаралдай Мухоршибирского района.



- Воочию увидели и убедились, что сегодня у нас в республике есть проблемы с молоком. В хозяйстве этого фермера молоко хорошего качества, жирность составляет 3,7 - 4%. За прошлый год Александр Ананьин получил дотаций за сданное молоко на молокозавод из расчёта: за один литр – 5 рублей 17 копеек. Эта сумма за один литр сданного молока не покрывает расходы на производство, - сказал Найдан Чимбеев.



По его словам, из-за низкой стоимости закупа закрываются многие хозяйства, поэтому в республике не хватает качественного натурального молока. Более того, чтобы не простаивать, заводы ежегодно покупают до 500 тонн сухого молока из соседних регионов.



- Думаю, нам надо обратить внимание серьёзным образом на проблему производства молока и пересмотреть государственную поддержку наших животноводов в виде дотаций за сданное молоко на промышленную переработку с 5 рублей 17 копеек до 10 рублей, - предложил Найдан Чимбеев.



В качестве примера он привёл север Якутии, где дают 55 рублей за литр сданного молока.



По расчётам Чимбеева, если в Бурятии сумму дотаций увеличат до 10 рублей за литр, то на эти цели из бюджета потребуется 22 миллиона рублей. Но это может повлиять на развитие молокопроизводства и привлечь инвесторов.



- Я думаю, что эта сумма посильная, и тогда появятся инвесторы, которым будет интересно заниматься молочным производством. Соответственно, молоко будет поступать на молокозаводы, и на прилавках наших магазинов будет свежее, натуральное молоко, что будет залогом здоровья для наших граждан, - заключил Найдан Чимбеев.

