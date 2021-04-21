В Улан-Удэ средства на кошение травы возьмут из резервного фонда

Сухую траву уберут почти на 100 участках
Вопрос кошения сухой травы обсудили сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Коммунальные службы уберут сухую траву на 96 участках общей площадью 294,5 кв.м. В Октябрьском районе уборке подлежит 44 участка, в Железнодорожном районе – 20 и в Советском районе - 32 участка.
- С наступлением весны после схода снежного покрова на поверхности земли остаётся сухая, легко возгораемая травянистая и кустарниковая растительность. Это представляет угрозу возникновения пожаров на территории Улан-Удэ, - сообщил заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
Комбинат по благоустройству рассчитал затраты на кошение в трёх районах города. Общая сумма расходов составила более 1,3 млн рублей. Средства будут выделены из резервного фонда администрации Улан-Удэ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Мэр Игорь Шутенков подчеркнул, что необходимо провести работу с предпринимателями и населением о том, что уборка, кошение сухой травы на придомовых территориях является обязанностью собственников.
- Нужно усилить работу административного контроля и администраций районов с собственниками. 5 метров от забора или до бордюра должны почистить. В первую очередь проведите беседу с владельцами частных домов, которые прилегают к лесному массиву. Необходимо объяснить, что это серьезно, что огонь по траве может моментально перекинуться на деревья и постройки. У нас уже были случаи, когда люди сами страдали от того, что не убрали траву. Вчера, например, был случай на Дивизке. Пламя с земли перешло на забор жителей, но успели вовремя потушить - сказал мэр.
На сегодняшний день из-за неосторожного обращения с огнём в Улан-Удэ зарегистрировано 68 случаев возгорания сухой травы. Виновные будут привлечены к административной ответственности - теперь им грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.
В Улан-Удэ средства на кошение травы возьмут из резервного фонда
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