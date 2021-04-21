Новый резидент ТОР «Забайкалье» будет добывать сынныриты

Экономика, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Освоением Голевского месторождения займётся инвестор из Томска



В Забайкальском крае освоением Голевского месторождения сынныритов займётся «Томская инвестиционная компания» (ООО «ТИК»). Запасы первой очереди месторождения составляют 175 млн тонн. Компания создаст современное горнодобывающее предприятие в рамках соглашения об инвестиционной деятельности на ТОР «Забайкалье» с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Проект стоимостью более 9 млрд рублей, рассчитанный на создание около 500 рабочих мест, предусматривает организацию добычных работ открытым способом, многоуровневое дробление сырья, механическую активацию для получения бесхлорных калийных удобрений нового поколения.



Инвестор планирует создать полноценное горно-техническое предприятие за счёт комплексного освоения Голевского месторождения сынныритов на севере региона в Каларском районе. Оно предполагает проведение геологоразведочных работ для уточнения и постановки запасов на баланс, возведение инфраструктурных объектов – автомобильной дороги и мостов, линии электропередач, железнодорожного тупика и переезда, а также строительство станций проживания персонала и складов, обустройство карьера, возведение и оснащение дробильно-сортировочного комплекса по переработке сынныритов (фабрики переработки).



Проектом предусмотрено производство до 1 млн тонн минеральных (бесхлорных-калийных) удобрений в год. Основным направлением в части реализации калийных удобрений будут являться прямые продажи агропромышленным холдингам, трейдерам минеральных удобрений, а также посредникам для последующей переупаковки и перепродажи.



В производстве удобрений из сыннырита компания планирует использовать метод механоактивации – экологически чистый способ производства удобрения, включающий дробление природного материала и его измельчение. Аналогов получаемому удобрению из сыннырита в мире ещё нет.



Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться единым этапом, от начала освоения месторождения до начала производства бесхлорных калийных удобрений. Реализация операционной стадии планируется с первого квартала 2024 года. На первоначальном этапе предполагается производить до 300 тысяч тонн удобрений. По мере наладки производства и расширения рынков сбыта объём производимой продукции будет возрастать до достижения максимальной производительности.



Одной из особенностей реализации проекта является охват трёх субъектов Дальневосточного федерального округа. Так, на территории Забайкальского края будут располагаться добычные и производственные мощности предприятия. Готовая продукция будет доставляться автотранспортом до станции Хани в Нерюнгринском районе в Якутии, где планируется размещение базы с ремонтными мастерскими и складами, и отправляться покупателям по Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.



В качестве перспективного развития проекта ООО «ТИК» в дальнейшем рассматривает возможность строительства горно-обогатительного комбината, что позволит получать из сыннырита, помимо бесхлорных калийных удобрений нового поколения, глинозём – основное сырье для получения алюминия, полевой шпат и редкоземельные металлы.



По данным ТОР «Забайкалье», на сегодняшний день число реализуемых проектов достигло 24 с общим объёмом заявленных инвестиций в размере свыше 194 млрд рублей и планами создания около 9200 рабочих мест. Об этом сообщает Динамика прослеживается также и в отношении возмещения затрат резидентов на строительство объектов инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики со ссылкой на АО «КРДВ».

