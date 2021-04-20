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В Иркутской области представлен проект развития Байкальска

В Иркутской области представлен проект развития Байкальска
Экономика,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Текущая версия мастер-плана будет доработана с учётом замечаний и предложений

В Иркутской области представили проект стратегического мастер-плана комплексного развития Байкальска. В городе состоялась сессия, в которой приняли участие представители администрации города, депутаты, местные жители и предприниматели. Они обсудили вопросы и предложения по приоритетам развития муниципального образования, а также по конкретным проектам в рамках реализации мастер-плана. В частности, был затронут вопрос сохранения культурного кода города, некоторых объектов индустриального наследия, в том числе на бывшей промплощадке Байкальского ЦБК.

Развитие Байкальска обсудили и в Иркутске на круглом столе «Ключевые параметры мастер-плана» с участием представителей региональных органов власти, делового клуба «Байкальские стратегии», экспертного и бизнес-сообщества.

На основе полученных в ходе обсуждений замечаний и предложений, а также после дополнительных консультаций текущая версия мастер-плана будет доработана. Основные замечания и предложения коснулись методик оценки туристических потоков на территорию и социально-демографических показателей (население, рабочие места, трудовые ресурсы, и прочее).

Следующим этапом работы станет формирование дорожной карты реализации мероприятий мастер-плана с участием федеральных и региональных органов власти, администрации Байкальска, параллельно будет выстраиваться работа с инвесторами и институтами развития по формированию инвестиционных предложений. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область Байкальск экономическое развитие туризм градостроительство
 
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