В Иркутской области представлен проект развития Байкальска

Экономика, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Текущая версия мастер-плана будет доработана с учётом замечаний и предложений



В Иркутской области представили проект стратегического мастер-плана комплексного развития Байкальска. В городе состоялась сессия, в которой приняли участие представители администрации города, депутаты, местные жители и предприниматели. Они обсудили вопросы и предложения по приоритетам развития муниципального образования, а также по конкретным проектам в рамках реализации мастер-плана. В частности, был затронут вопрос сохранения культурного кода города, некоторых объектов индустриального наследия, в том числе на бывшей промплощадке Байкальского ЦБК.



Развитие Байкальска обсудили и в Иркутске на круглом столе «Ключевые параметры мастер-плана» с участием представителей региональных органов власти, делового клуба «Байкальские стратегии», экспертного и бизнес-сообщества.



На основе полученных в ходе обсуждений замечаний и предложений, а также после дополнительных консультаций текущая версия мастер-плана будет доработана. Основные замечания и предложения коснулись методик оценки туристических потоков на территорию и социально-демографических показателей (население, рабочие места, трудовые ресурсы, и прочее).



Следующим этапом работы станет формирование дорожной карты реализации мероприятий мастер-плана с участием федеральных и региональных органов власти, администрации Байкальска, параллельно будет выстраиваться работа с инвесторами и институтами развития по формированию инвестиционных предложений. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

