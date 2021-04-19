В Бурятии состоялось первенство по спортивному ориентированию

Соревнования проводились в Селенгинском районе



17 апреля в Бурятии прошло первенство республики по спортивному ориентированию. Спортсмены соревновались на дистанции «кросс-классика» в Селенгинском районе на перевале Убиенный.



У мужчин на дистанции 7400 м с 17 контрольными пунктами победителем стал Глухарёв Василий из Улан-Удэ. Второе место занял Денисенко Даниил из команды БГУ. Третье место досталось Цыренжапову Булату из Кяхтинского района.



У женщин (5900 м, 15 КП) победила Юрьева Евгения из Саган-Нура. «Серебро» выиграла Банзаракцаева Сурэна из команды «Сэлэнгэ I». Тройку призёров замкнула Белозерцева Вероника из Улан-Удэ.



Также обладателями золотых наград соревнований стали Антон Горбачёв (М18), Юлия Махкамова (Ж18), Александр Хлебодаров (М16), Ульяна Каргапольцева (Ж16), Даниил Думнов (М14), Софья Заиграева (Ж14), Дымбрыл Жалсараев (М12), Полина Климова (Ж12), Василий Гордеев (М40), Оксана Климова (Ж40), Виктор Трифонов (М50), Татьяна Акинфеева (Ж50), Андрей Шубин (М60), Галина Бухаева (Ж60) и Тимур Цыренов («Новички»). Об этом сообщает федерация спортивного ориентирования РБ.

