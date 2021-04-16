В Улан-Удэ планируют создать «дальневосточный квартал»

В дальневосточном квартале должна быть доступная цена квартир



В Улан-Удэ планируют возвести «дальневосточный квартал», сообщил в соцсетях мэр Игорь Шутенков. Подробностей пока немного.



- «Дальневосточный квартал» - это новый интересный проект Минвостокразвития. Цель проекта – изменение подхода к созданию городской среды и развитию территорий Дальнего Востока. Проект предполагает строительство микрорайона на качественно новом уровне, с реализацией принципов современной городской среды. В нём предусмотрена комплексная социальная, транспортная и рекреационная инфраструктура, и самое главное – доступная цена квадратного метра, - сообщил Игорь Шутенков.

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Реализацию проекта накануне обсудили в Улан-Удэ с участием первого замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова.



Пилотными проектами для возведения «дальневосточных кварталов» уже выбраны Чита, Хабаровск, Владивосток.



- Считаю, что и Улан-Удэ должен быть в этом списке, - поделился мэр города.



В комментариях отметился общественник Андрей Ринчино, призвавший пока решить вопрос точечной застройки на Смолина и других центральных частях города.



- Для начала было бы неплохо перестать застраивать центр уродливой точечной застройкой, решить вопрос с ужасающей городской средой в центре города, дать ход строительству Леруа Мерлен и т.д., - поделился мнением Ринчино.



Информация о появлении «дальневосточных кварталах» появилась совсем недавно. Известно, что нововведение в городах ДФО начнётся с Читы. Квартал, спроектированный по программе комплексной застройки, планируется на 140 тыс. кв. м жилья. Там уже идёт строительство школы, а в этом году власти начали искать застройщика многоквартирных домов.

