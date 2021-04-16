Жители Бурятии смогут получить второй дальневосточный гектар

В Бурятию землю бесплатно получили более двух тысяч человек



Россияне, успешно освоившие первый дальневосточный гектар, смогут получить второй. Соответствующие поправки в закон 15 апреля утвердило правительство России. Законопроект будет внесён в Государственную Думу.



- Предприниматели, которые успешно освоили выделенный гектар, предлагали скорректировать правила, чтобы была возможность получить ещё один участок для развития своего дела. Это правильное предложение. Таким людям, безусловно, нужна поддержка, - отметил председатель правительства России Михаил Мишустин.



Также программа упрощенного предоставления земельных участков будет распространена на Арктику.



Согласно проекту федерального закона, разработанному минвостокразвития России, участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный «гектар».



По данным минвостокразвития России, всего в рамках программы «Дальневосточный гектар» бесплатную землю получили более 91 тыс человек. Общая площадь предоставленных земельных участков составляет 63,2 тыс гектаров.



- Это замечательная мера поддержки со вторым гектаром. Я планирую в будущем воспользоваться ей. Как только закончу со своим первым гектаром. Этим летом уже хочу на приватизацию подать. Нужно же отправить видеоотчёт об освоении. На участке я уже провёл электричество полностью, пробурил скважину под воду, забором почти загордился. Буквально на прошлой неделе завёз материалы, которыми будем восстанавливать бокс. Планирую к июню месяца уже закончить и после этого закупать кроликов. Я уже присмотрел уже второй участок земли рядом с собой. Хочу первый оставить под производство, а второй - для возделывания земли, выращивания кормов, - рассказал один из первых гектарщиков Бурятии Иван Галецкий.



Иван Галецкий взял по программе «Дальневосточный гектар» землю в селе Пестерево Тарбагатайского района, где когда-то стояла ферма. Молодой человек почти восстановил заброшенные постройки. Он будет выращивать кроликов и овощи на ферме замкнутого цикла. Овощи будут как поставляться на внутренний рынок Бурятии, так и пойдут на корм животным, мясо и мех которых фермер планирует полностью перерабатывать.



По данным на 7 апреля, в Бурятии уже оформили договоры безвозмездного пользования более 2 тысяч человек. Общая площадь всех предоставленных земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» - 2,5 тыс гектар, сообщили в пресс-службе правительства республики.



- Сегодня около 42% участников программы строят на своей земле дома, около 36% уже выделенных «дальневосточных гектаров» задействованы для ведения сельского хозяйства. В топ-3 популярных видов использования гектара входит ведение предпринимательской деятельности. Уверен, что большинство активных участников программы воспользуются новой возможностью для расширения своих приусадебных участков или бизнеса, - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.



Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно коллективно 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта.



Оформить заявление на предоставление «дальневосточного гектара» проводится через интернет на сайте «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года получателю участка необходимо определиться с видом использования земли, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.









