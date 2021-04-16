В ДФО растёт число самозанятых граждан

Соискатели назвали плюсы и минусы закона о самозанятости



Эксперты hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали динамику вакансий с начала года, специфику поведения самозанятых соискателей, а также выяснили мнения горожан по теме самозанятости населения.



Самозанятые дальневосточники с начала года опубликовали почти 500 резюме, что в 7,5 раз больше, чем в начале прошлого года. Чаще всего соискатели, которые указывают в своих резюме, что являются самозанятыми, имеют рабочий опыт более шести лет. Обычно такими соискателями являются мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Больше всего для будущего трудоустройства им интересны сферы «Продажи», «ИТ, телеком», «Административный персонал», «Транспорт и логистика», «Строительство».



В среднем самозанятые соискатели рассчитывают на диапазон вознаграждений от 35 тысяч до 55 тысяч рублей. 91% самозанятых, обновивших резюме с начала года на Дальнем Востоке, готовы в рамках временной занятости, оказывать услуги наравне с постоянными работниками, то есть полный рабочий день.



Большая часть соискателей Дальневосточного федерального округа, которые указывают в своем резюме, что являются самозанятыми, из Приморского и Хабаровского края (по 28,2%), из Амурской области – 11,2%, из Республики Бурятия - 10,8%, из Республики Саха (Якутия) -7,1% самозанятых соискателей, 6,8% из Сахалинской области, в Магаданской области – 2,9% в Камчатском крае -2,9, по одному проценту соискателей из Еврейской АО и Чукотского АО.



В свою очередь, активность работодателей с начала года в области найма самозанятых также активно растёт. Так с начала года работодатели Дальнего Востока успели опубликовать несколько сотен вакансий для самозанятых жителей города, что в 20 раз выше, чем в начале 2020 года. Также периодически работодатели в вакансиях для самозанятых предлагают комбинированный «график работы»: три раза в неделю в офисе, например, для проведения рабочих встреч по проектам; два раза в неделю удаленно.



Самыми популярными сферами, куда привлекают самозанятых в Дальневосточном ФО, в январе-марте стали «Административный персонал», «Транспорт, логистика», «ИТ, телеком», «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи», «Рабочий персонал, «Закупки», «Инсталляция и сервис», «Высший менеджмент», «Строительство, недвижимость», а также «Банки, инвестиции, лизинг».



Средний доход для самозанятых на Дальнем Востоке находится на уровне от 40 тысяч рублей. Отметим, что есть несколько вакансий в данной сфере с доходом более 100 тысяч рублей. В большинстве вакансий требуются специалисты без опыта, либо с опытом от года до трёх лет. В рамках проектной деятельности самозанятым предлагается загруженность на полный день. Часть работодателей готовы рассмотреть удаленный вариант занятости, сменный или гибкий графики.



- Опросы последних лет, проводимые hh.ru, показали, что более половины опрошенных фрилансеров обычно работают без официального оформления. В регионах же, где закон о самозанятых (специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход») действует с 2019 года, почти половина респондентов-фрилансеров указывали, что они оформились как самозанятые (плательщики налога на профессиональный доход). Кроме того, требование законодательства о том, что человек должен иметь перерыв длиною в 2 года между работой по трудовому договору и возможностью трудоустройства как самозанятого, является своеобразной гарантией того, что недобросовестные работодатели не смогут за счет соискателей или работников уходить от выплаты налогов. В то же время, конечно же, часть сфер, например, сфера гостично-ресторанного бизнеса, которые в данном случае испытывают некоторые неудобства при работе со своими бывшими работникам. Например, теперь они не могут сотрудничать с ними, как с самозанятыми, в рамках каких-либо проектов, пока не пройдут эти два года, - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.



Плюсом закона о самозанятых опрошенные соискатели называли отсутствие необходимости сдавать отчётность. Для части опрошенных плюсом было отсутствие необходимости заводить кассовый аппарат. Также отмечали в качестве позитива лёгкость регистрации.



Что касается недостатков закона о самозанятости, то почти половина соискателей посчитали минусом то, что за работу не начисляется рабочий стаж и пенсия, а также то, что у самозанятых нет пособий на случай болезни или ухода в декрет. Кроме того, минусом назвали необходимость платить налог ежемесячно.

