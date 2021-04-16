В Бурятии «борщевой набор» сдержал продуктовую инфляцию

В Бурятии объяснили, почему овощи в марте дорожали не так сильно, как обычно



В марте 2021 года в республике существенно замедлился рост цен на свеклу и морковь, сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.



- Обычно к концу зимы запасы местных овощей открытого грунта значительно сокращаются. Торговые сети восполняют недостаток продукции за счёт корнеплодов из других регионов. Это отражается на стоимости свеклы и моркови для покупателя — ранней весной овощи прибавляют в цене активней обычного. В прошлом году одна из региональных торговых сетей расширила собственное производство овощей открытого грунта. Объёмов собственного урожая хватило на март, поэтому сеть не стала заметно корректировать цены на корнеплоды. Вслед за ней и другие крупные продавцы в марте максимально сдерживали ценники на свеклу и морковь за счет своей торговой наценки, — рассказала Наталья Эйрих, управляющий Нацбанком Бурятии.



Увеличилось предложение фруктов, в том числе за счёт роста объёмов импорта и расширения географии поставок. В частности, импорт винограда дополнился поставками из Индии. Больше стало отечественных и зарубежных фруктов от традиционных поставщиков — крымских, краснодарских, молдавских, сербских, чилийских, турецких, новозеландских. В результате замедлились темпы роста цен на виноград, яблоки, груши, цитрусовые.



При этом рост цен на яйца и мясо птицы продолжил ускоряться. Всё потому, что увеличились затраты птицефабрик на приобретение кормов. Локальные вспышки птичьего гриппа на некоторых птицефабриках страны уменьшили объёмы поставок этих продуктов питания в Бурятию.



В целом, отмечают в Нацбанке Бурятии, годовая продовольственная инфляция в марте составила 8%, что соответствует показателю февраля.





