В Иркутске запустили асфальтобетонный завод

Предприятие может выдавать до 100 тонн асфальта в час



Асфальтобетонный завод ИркутскАвтодора запущен по полному технологическому циклу с 10 апреля. Об этом во время выездного совещания рассказал директор предприятия Михаил Малыхин. Накануне глава Иркутска Руслан Болотов проверил производственную линию и лабораторию завода.



- Завод может выдавать до 100 тонн асфальта в час в круглосуточном режиме. Комплекс производит все типы горячих асфальтобетонных смесей. В том числе компоненты для выполнения всех видов ямочного ремонта – рециклером с применением литого асфальтобетона, методом струйно-инъекционных технологий (ликвидация выбоин с применением кубовидного щебня и эмульсии) и применением горячей асфальтобетонной смеси картами до 100 погонных метров или 25 квадратных метров, – доложил Михаил Малыхин.



Директор ИркутскАвтодора добавил, что для перехода на новые ГОСТы, которые начнут действовать в сфере дорожного строительства, предприятием заключен контракт на поставку современного лабораторного оборудования. Уже закуплены сушильный шкаф с циркуляцией воздуха и вакуумное оборудование с вибрацией для испытания асфальтобетонов, весы для гидростатического взвешивания образцов, приобретены лабораторные сита. Будет переоборудован испытательный пресс.



Этим летом завод будет поставлять асфальтобетонную смесь для ремонта взлётно-посадочной полосы международного аэропорта Иркутска, сообщает пресс-служба администрации города.

