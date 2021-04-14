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В Иркутске запустили асфальтобетонный завод

В Иркутске запустили асфальтобетонный завод
Экономика,  Фото:pixabay.com
Предприятие может выдавать до 100 тонн асфальта в час

Асфальтобетонный завод ИркутскАвтодора запущен по полному технологическому циклу с 10 апреля. Об этом во время выездного совещания рассказал директор предприятия Михаил Малыхин. Накануне глава Иркутска Руслан Болотов проверил производственную линию и лабораторию завода.

- Завод может выдавать до 100 тонн асфальта в час в круглосуточном режиме. Комплекс производит все типы горячих асфальтобетонных смесей. В том числе компоненты для выполнения всех видов ямочного ремонта – рециклером с применением литого асфальтобетона, методом струйно-инъекционных технологий (ликвидация выбоин с применением кубовидного щебня и эмульсии) и применением горячей асфальтобетонной смеси картами до 100 погонных метров или 25 квадратных метров, – доложил Михаил Малыхин.

Директор ИркутскАвтодора добавил, что для перехода на новые ГОСТы, которые начнут действовать в сфере дорожного строительства, предприятием заключен контракт на поставку современного лабораторного оборудования. Уже закуплены сушильный шкаф с циркуляцией воздуха и вакуумное оборудование с вибрацией для испытания асфальтобетонов, весы для гидростатического взвешивания образцов, приобретены лабораторные сита. Будет переоборудован испытательный пресс.

Этим летом завод будет поставлять асфальтобетонную смесь для ремонта взлётно-посадочной полосы международного аэропорта Иркутска, сообщает пресс-служба администрации города.
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