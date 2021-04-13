В Забайкалье может снизиться стоимость бензина и дизтоплива

Зампред правительства региона прокомментировал ситуацию с ценами на топливо



Стоимость бензина и дизельного топлива в Забайкальском крае может снизиться в ближайшее время. Сейчас соответствующий проект постановления внесён на рассмотрение в правительство Российской Федерации. Его принятие простимулирует поставку моторного топлива в регион. Это позволит снизить его стоимость для конечного потребителя. Такое заявление сделал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



- Цена на нефтепродукты складывается из затрат на перевозку (железнодорожные тарифы), перевалку от станции прибытия до нефтебаз и АЗС, функционирование сети круглосуточных АЗС и т.д. Также на цену оказывает влияние отсутствие в регионе собственных предприятий сырьевой и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности. На проведённом в феврале совещании было решено продолжить работу по разработке и реализации механизма установления льготных тарифов на перевозку железнодорожным транспортом моторного топлива в направлении субъектов Дальневосточного федерального округа, в том числе и Забайкальского края. Проект постановления готов, и мы ждём положительного ответа от правительства страны,- резюмировал Бардалеев.



По данным Забайкалкрайстата средние цены в Чите за неделю с 29 марта по 5 апреля выросли на бензин марки АИ-92 -на 0,9 %, АИ-95 -на 0,8 %, дизтопливо- на 0,7 % и составили 47,42 рублей, 50,62 рублей и 53 рубля за литр топлива соответственно. О фактах роста цен на моторное топливо необходимо сообщать в управление федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю по телефону: 8(3022) 35-54-96. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

