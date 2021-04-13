Зампред правительства региона прокомментировал ситуацию с ценами на топливо
Стоимость бензина и дизельного топлива в Забайкальском крае может снизиться в ближайшее время. Сейчас соответствующий проект постановления внесён на рассмотрение в правительство Российской Федерации. Его принятие простимулирует поставку моторного топлива в регион. Это позволит снизить его стоимость для конечного потребителя. Такое заявление сделал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
- Цена на нефтепродукты складывается из затрат на перевозку (железнодорожные тарифы), перевалку от станции прибытия до нефтебаз и АЗС, функционирование сети круглосуточных АЗС и т.д. Также на цену оказывает влияние отсутствие в регионе собственных предприятий сырьевой и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности. На проведённом в феврале совещании было решено продолжить работу по разработке и реализации механизма установления льготных тарифов на перевозку железнодорожным транспортом моторного топлива в направлении субъектов Дальневосточного федерального округа, в том числе и Забайкальского края. Проект постановления готов, и мы ждём положительного ответа от правительства страны,- резюмировал Бардалеев.
По данным Забайкалкрайстата средние цены в Чите за неделю с 29 марта по 5 апреля выросли на бензин марки АИ-92 -на 0,9 %, АИ-95 -на 0,8 %, дизтопливо- на 0,7 % и составили 47,42 рублей, 50,62 рублей и 53 рубля за литр топлива соответственно. О фактах роста цен на моторное топливо необходимо сообщать в управление федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю по телефону: 8(3022) 35-54-96. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.
В Забайкалье может снизиться стоимость бензина и дизтоплива
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 13.04.2021
Зампред правительства региона прокомментировал ситуацию с ценами на топливо
Экономика, 12.04.2021
Иркутское зерно чаще всего идёт в Монголию
Экономика, 11.04.2021
Посевная площадь в Забайкалье вырастет на 8%
Об этом сообщили в Бурятстате
Выросли в цене овощи
В других городах аренда квартир становится доступнее, но в Улан-Удэ обратная ситуация
Экономика, 31.03.2021
Будет отремонтировано чуть более 300 метров дороги
Шестая солнечная электростанция появилась в республике
Забайкальский край в рейтинге обогнал Бурятию
В том числе на Верхней Берёзовке проложат велодорожку
Недовольны своей профессией 30% опрошенных
Экономика, 29.03.2021
Аэропорт Иркутска перешёл на весенне-летнее расписание
Экономика, 28.03.2021
«Просто без слов», - прокомментировал глава Бурятии
Экономика, 25.03.2021
Зампред правительства Антон Виноградов объяснил, чем будут завлекать резидентов
Экономика, 24.03.2021
Федеральные министерства и полпред президента в ДФО поддержали переход Бурятии в ценовую зону теплоснабжения