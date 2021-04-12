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Бурятия чаще всего экспортирует крупу и отруби, а Иркутская область – зерно

Бурятия чаще всего экспортирует крупу и отруби, а Иркутская область – зерно
Экономика,  Фото:pixabay.com
Иркутское зерно чаще всего идёт в Монголию

За первый квартал 2021 года Иркутская область отгрузила на экспорт более 18 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Значительную часть экспорта, более 66 %, составляет зерно пшеницы – 12013 тонн, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Основным импортёром произведённого в Иркутской области зерна являются Монголия. Также зерно идёт в Китай, Казахстан, Беларусь. Из Бурятии, для сравнения, отгружаются в основном продукты переработки зерна (мука, отруби, крупа, комбикорм).
сельское хозяйство экспорт
 
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