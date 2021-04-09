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В Бурятии перед дачным сезоном подорожали лопаты

В Бурятии перед дачным сезоном подорожали лопаты
Экономика,  Фото:pixabay.com
Об этом сообщили в Бурятстате

По данным Бурятстата, в марте из непродовольственных товаров в республике наиболее существенно подорожало газовое моторное топливо – на 12%.

- Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на пасту зубную - на 7,6 %, поливитамины с макро – и микроэлементами – на 5,9 %, порошок стиральный – на 3,2 %, подгузники детские бумажные (памперсы) – на 2,6 %, - сообщили в Бурятстсте.

Среди мебели наблюдалось существенное увеличение цен на шкаф навесной кухонный (полка) двухстворчатый на 3,3 %, кровать для новорождённых, шкаф-вешалка для прихожей – на 2,6 %, стол рабочий кухонный – на 1,6 %, табурет для кухни – на 1,4 %, стол обеденный – на 1,2 %.

Из прочих непродовольственных товаров выросли цены на лопату садовую – на 8,8 %, пену для бритья – на 8,6 %, еврошифер – на 5,8 %, спички – на 5,1 %, монитор для настольного компьютера – на 4,9 %, свежесрезанные цветы – на 4,6 %, пеленки для новорожденных, компьютер персональный переносной (ноутбук) – на 4,5 %.

Вместе с тем снизились цены на ламинат на 5,2 %, коляску для новорождённых – на 4,5 %, машину стиральную автоматическую – на 4,2 %, трикотажную шапочку детскую, шампунь – на 4 %, бритвенные станки одноразовые – на 3,8 %.



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