В Бурятии подорожали хлопья и подешевели креветки

Выросли в цене овощи



Бурятстат сообщил об уровне инфляции в Бурятии в марте. По данным органа статистики, в целом потребительские цены выросли с февраля на 0,6%.



- Продовольственная инфляция в марте достигла 0,4 %, непродовольственная – 0,9 %, услуги – 0,4 %, - сообщили в Бурятстате.



В марте из продовольственных товаров существенно подорожали хлопья из злаков (сухие завтраки) на 7,1 %, консервы мясные для детского питания – на 4,7 %, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 4,6 %, чай черный байховый, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 4,3 %, карамель – на 4,2 %.



Также значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание овощей. Так, капуста белокочанная свежая подорожала на 23,1 %, чеснок – на 10,1 %, картофель - на 9,9 %, бананы – на 4,6 %, зелень свежая – на 4,6 %, свекла столовая – на 4,5 %, лимоны – на 3,6 %. Снижение цен наблюдается на огурцы свежие на 26,5 %, помидоры свежие – на 5,4 %, апельсины – на 4,7 %.



- Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевели: кофе в организациях быстрого обслуживания на 5,7 %, креветки мороженые неразделанные – на 5,2 %, шоколад – на 5,1 %, творог жирный – на 3,4 %, соки фруктовые – на 3,3 %, - отметили в Бурятстате.

