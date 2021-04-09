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В Бурятии подорожали хлопья и подешевели креветки

В Бурятии подорожали хлопья и подешевели креветки
Экономика,  Фото:pixabay.com
Выросли в цене овощи

Бурятстат сообщил об уровне инфляции в Бурятии в марте. По данным органа статистики, в целом потребительские цены выросли с февраля на 0,6%.

- Продовольственная инфляция в марте достигла 0,4 %, непродовольственная – 0,9 %, услуги – 0,4 %, - сообщили в Бурятстате.

В марте из продовольственных товаров существенно подорожали хлопья из злаков (сухие завтраки) на 7,1 %, консервы мясные для детского питания – на 4,7 %, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 4,6 %, чай черный байховый, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 4,3 %, карамель – на 4,2 %.

Также значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание овощей. Так, капуста белокочанная свежая подорожала на 23,1 %, чеснок – на 10,1 %, картофель - на 9,9 %, бананы – на 4,6 %, зелень свежая – на 4,6 %, свекла столовая – на 4,5 %, лимоны – на 3,6 %. Снижение цен наблюдается на огурцы свежие на 26,5 %, помидоры свежие – на 5,4 %, апельсины – на 4,7 %.

- Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевели: кофе в организациях быстрого обслуживания на 5,7 %, креветки мороженые неразделанные – на 5,2 %, шоколад – на 5,1 %, творог жирный – на 3,4 %, соки фруктовые – на 3,3 %, - отметили в Бурятстате.
цены на продукты питания
 
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