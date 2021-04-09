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В Улан-Удэ, несмотря на пандемию, аренда квартир подорожала

В Улан-Удэ, несмотря на пандемию, аренда квартир подорожала
Экономика,  Фото:pixabay.com
В других городах аренда квартир становится доступнее, но в Улан-Удэ обратная ситуация

Улан-Удэ стоит особняком на рынке аренды жилья. В целом по стране отмечается удешевление квартир, в первую очередь, двух- и трёхкомнатных. Это объясняется последствиями ограничений, связанных с пандемией, пришли к выводу специалисты портала «Мир квартир».

- Последствия ограничений, связанных с пандемией, продолжают влиять на рынок аренды и в этом году. Огромное количество людей продолжают работать удалённо, что позволяет им находить более экономичные варианты проживания в съёмном жилье или вовсе отказаться от него, вернувшись на жительство в родные места. Это приводит к сокращению спроса, особенно на сравнительно дорогие квартиры, - отмечает «Мир квартир».

При этом в Улан-Удэ тенденция обратная. По итогам первого квартала 2021 года стоимость аренды квартир всех категорий только дорожает. Специалисты портала «Мир квартир» подсчитали, что однушку в столице Бурятии в среднем можно снять за 14 306 рублей (прирост цены за первый квартал – 7%). За двушку в среднем предстоит выложить 18 300 рублей (цена выросла на 0,9%). Аренда трёхкомнатных квартир также подорожала – на 2,8% и сейчас составляет 22 142 рубля.

В общем рейтинге по стоимости аренды жилья Улан-Удэ находится на 26-м месте из 70-ти. В лидерах, как обычно, Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Также в десятку самых дорогих вошли Сургут, Хабаровск, Московская область, Симферополь, Владивосток, Екатеринбург.

- С января по март в 47 городах из 70 исследованных однокомнатные квартиры подорожали, в 23- подешевели. Двухкомнатные выросли в цене в 34-х населённых пунктах, в 35-ти снизились, в одном городе остались неизменными. На трёхкомнатные цены смогли подняться всего в 13 городах, а в 57-ми упали, - говорится в исследовании «Мира квартир».

В том числе подешевела аренда однокомнатных и трёхкомнатных квартир в соседнем Иркутске. В Чите произошло самое впечатляющее падение цен среди городов с населением свыше 300 тысяч человек. Падение на одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры составило -11,1%, –12,9% и –12,2% соответственно.


аренда жилья
 
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