В Улан-Удэ дорогу на Добролюбова отремонтируют за 8 млн

Будет отремонтировано чуть более 300 метров дороги



В Улан-Удэ в этом году отремонтируют дорогу по улице Добролюбова. Здесь обновят участок протяжённостью 320 метров от улицы Революции 1905 года до улицы Гагарина, сообщили в пресс-службе мэрии.



Подрядная организация «Нардеван Строй» уже ведёт подготовительные работы. К ремонту планируется приступить в конце апреля.



Сейчас на дороге имеется большое количество выбоин, трещин. На этой улице находятся детский сад «Ласточка», стадион БГСХА. По дороге проходит девять маршрутов общественного транспорта.



В ходе ремонта дорожники полностью уберут старое асфальтобетонное покрытие с помощью фрезерования, выровняют дорогу новым покрытием, обновят автобусные остановки.



На ремонт выделена сумма в размере около 8,2 млн рублей. Завершить его планируется до 1 сентября.





