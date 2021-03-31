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В Улан-Удэ дорогу на Добролюбова отремонтируют за 8 млн

В Улан-Удэ дорогу на Добролюбова отремонтируют за 8 млн
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Будет отремонтировано чуть более 300 метров дороги

В Улан-Удэ в этом году отремонтируют дорогу по улице Добролюбова. Здесь обновят участок протяжённостью 320 метров от улицы Революции 1905 года до улицы Гагарина, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядная организация «Нардеван Строй» уже ведёт подготовительные работы. К ремонту планируется приступить в конце апреля.

Сейчас на дороге имеется большое количество выбоин, трещин. На этой улице находятся детский сад «Ласточка», стадион БГСХА. По дороге проходит девять маршрутов общественного транспорта.

В ходе ремонта дорожники полностью уберут старое асфальтобетонное покрытие с помощью фрезерования, выровняют дорогу новым покрытием, обновят автобусные остановки.

На ремонт выделена сумма в размере около 8,2 млн рублей. Завершить его планируется до 1 сентября.


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