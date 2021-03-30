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В Бурятии запущена самая мощная солнечная электростанция

В Бурятии запущена самая мощная солнечная электростанция
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Шестая солнечная электростанция появилась в республике

30 марта в селе Нижний Торей Джидинского района Бурятии запущена самая крупная солнечная электростанция в республике.

Торейская солнечная электростанция стала шестой по счёту и самой мощной в республике. Её строительство началось в мае прошлого года, в декабре станцию ввели в эксплуатацию. Проект реализован ГК «Хевел», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

На строительство Торейской солнечной электростанции инвестор потратил 3,1 млрд рублей.

- В первую очередь я вас хочу всех искренне поздравить с такой значимым для республики событием – открытием самой мощной в республике солнечной электростанции. Хотел бы всех жителей республики поздравить, что у нас такие проекты реализуются – это и рабочие места, и налоги, и надежность системы электроснабжения. То есть в целом повышение инвестиционной привлекательности республики с каждым новым реализованным проектом. Желаю, чтобы на вашей электростанции солнце светило круглые сутки, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.


Установленная мощность Торейской СЭС составляет 45 МВт и по этому показателю она превосходит другие солнечные электростанции, построенные в Бурятии. Для сравнения: в Кабанске, Кяхте, Тарбагатае и Хоринске мощность каждого энергетического комплекса составляет 15 МВт, в Бичуре - 10 МВт.

Прогнозируемый объем выработки электроэнергии Торейской СЭС составляет 60 млн кВт/ч в год. Это позволит сэкономить 90 тыс тонн угля, снизив ежегодные выбросы углекислого газа на 30,5 тыс тонн.

Появление новой солнечной электростанции повысит и надежность энергоснабжения района. Вырабатываемой электроэнергии будет достаточно для снабжения свыше 5 тысяч домохозяйств.

Первую солнечную электростанцию в республике построили в 2017 году. Это была Бичурская станция мощностью 10 МВт. В 2019 году были запущены станции в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском и Хоринском районах.


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