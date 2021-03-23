Строительство плавательного бассейна завершено в Усть-Куте
В Усть-Куте завершено строительство 25-метрового плавательного бассейна, сообщили в правительстве Иркутской области.
Новый плавательный бассейн состоит из двух блоков. Первый блок содержит основные помещения бассейна: 25-метровую чашу для спортивного или оздоровительного плавания для взрослых, чашу для плавания детей, душевые, технические помещения, трибуны для зрителей на 153 места. Второй блок состоит из административно-хозяйственных помещений.
Пропускная способность бассейна – 36 человек в смену (24 человека – большая чаша бассейна (взрослая) и 12 человек – малая чаша бассейна (детская). В бассейне планируют проводить учебно-тренировочные занятия, соревнования, оздоровительные физкультурные и спортивные мероприятия.
Общая стоимость объекта составила более 173 млн рублей.
В Иркутской области построили бассейн за 173 млн
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