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В Иркутской области построили бассейн за 173 млн

В Иркутской области построили бассейн за 173 млн
Экономика,  Фото:pixabay.com
Строительство плавательного бассейна завершено в Усть-Куте

В Усть-Куте завершено строительство 25-метрового плавательного бассейна, сообщили в правительстве Иркутской области.

Новый плавательный бассейн состоит из двух блоков. Первый блок содержит основные помещения бассейна: 25-метровую чашу для спортивного или оздоровительного плавания для взрослых, чашу для плавания детей, душевые, технические помещения, трибуны для зрителей на 153 места. Второй блок состоит из административно-хозяйственных помещений.

Пропускная способность бассейна – 36 человек в смену (24 человека – большая чаша бассейна (взрослая) и 12 человек – малая чаша бассейна (детская). В бассейне планируют проводить учебно-тренировочные занятия, соревнования, оздоровительные физкультурные и спортивные мероприятия.

Общая стоимость объекта составила более 173 млн рублей.


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