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В Улан-Удэ 440 метров дороги отремонтируют за 4,7 млн

В Улан-Удэ 440 метров дороги отремонтируют за 4,7 млн
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Дорогу отремонтируют возле базы «Буркоопсоюз»

В Улан-Удэ отремонтируют дорогу в жилом секторе на улице Гоголя. Ремонт пройдёт на участке длиной 440 метров. Эта дорога протягивается от улицы Воровского до автозаправочной станции на Батарейке, где располагается торговая база «Буркоопсоюз».

Ремонт необходим, поскольку здесь находится большое количество коммерческих организаций, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Ежедневно по этой дороге проходит оживленное движение автомобильного транспорта. Эта дорога очень востребована в связи с тем, что очень большое количество людей посещает организации, которые расположены на данном участке дороги, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.

Дорожники уберут старое изношенное асфальтобетонное покрытие и покроют новым, заменят бортовые камни, затем установят предупреждающие знаки, нанесут дорожную разметку для безопасности дорожного движения. Кроме этого на дороге впервые появятся тротуары.

Процедура торгов завершена. Победителем была признана подрядная организация ООО «Доринвест». На строительство участка дороги по результатам торгов было выделено около 4,7 млн рублей.

С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Сроки проведения работ с 1 августа до 30 сентября.


дорожный ремонт дороги
 
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