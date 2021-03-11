Дорогу отремонтируют возле базы «Буркоопсоюз»
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу в жилом секторе на улице Гоголя. Ремонт пройдёт на участке длиной 440 метров. Эта дорога протягивается от улицы Воровского до автозаправочной станции на Батарейке, где располагается торговая база «Буркоопсоюз».
Ремонт необходим, поскольку здесь находится большое количество коммерческих организаций, сообщили в пресс-службе мэрии.
- Ежедневно по этой дороге проходит оживленное движение автомобильного транспорта. Эта дорога очень востребована в связи с тем, что очень большое количество людей посещает организации, которые расположены на данном участке дороги, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.
Дорожники уберут старое изношенное асфальтобетонное покрытие и покроют новым, заменят бортовые камни, затем установят предупреждающие знаки, нанесут дорожную разметку для безопасности дорожного движения. Кроме этого на дороге впервые появятся тротуары.
Процедура торгов завершена. Победителем была признана подрядная организация ООО «Доринвест». На строительство участка дороги по результатам торгов было выделено около 4,7 млн рублей.
С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Сроки проведения работ с 1 августа до 30 сентября.
В Улан-Удэ 440 метров дороги отремонтируют за 4,7 млн
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушителям грозят штрафы от 3 тысяч до 200 тысяч рублей
Почти половина стройфирм Бурятии оценила ситуацию на своих предприятиях как неблагоприятную
На рост повлияет удорожание стройматериалов и инфляция
Длина трубопроводов превысит 8 километров
Экономика, 09.03.2021
Будет отремонтировано 500 метров дороги
Экономика, 05.03.2021
Руководителя предприятия оштрафовали
Экономика, 05.03.2021
На ремонт потратят 48 миллионов
Экономика, 04.03.2021
Аппарат нужен для хранения тромбоцитов
Экономика, 04.03.2021
Будет отремонтировано 1,5 км дороги
Экономика, 03.03.2021
Новый детсад рассчитан на 11 групп
Предложения по зарплатам превышают 100 тысяч
Дольщики в Бурятии активно покупают квартиры через счета эскроу
На втором месте по миграции жителей Забайкалья находится Иркутская область
В Наушках в феврале досмотрено более 10 тысяч тонн животноводческой продукции
Начальная цена – 495 млн рублей