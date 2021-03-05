Руководителя предприятия оштрафовали
Житель Мухоршибирского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о том, что дорожная организация задолжала ему зарплату.
- Установлено, что генеральный директор предприятия нарушил сроки выплаты заработной платы и окончательного расчёта при увольнении работника, - сообщает прокуратура Бурятии.
Работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого долг по заработной плате перед бывшим работником погашен, за каждый день просрочки произведена денежная компенсация.
Кроме того, в отношении руководителя предприятия возбуждено административное дело за нарушение сроков выплаты заработной платы. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.
Житель Бурятии добился зарплаты с помощью прокуратуры
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