Житель Бурятии добился зарплаты с помощью прокуратуры

Руководителя предприятия оштрафовали



Житель Мухоршибирского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о том, что дорожная организация задолжала ему зарплату.



- Установлено, что генеральный директор предприятия нарушил сроки выплаты заработной платы и окончательного расчёта при увольнении работника, - сообщает прокуратура Бурятии.



Работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого долг по заработной плате перед бывшим работником погашен, за каждый день просрочки произведена денежная компенсация.



Кроме того, в отношении руководителя предприятия возбуждено административное дело за нарушение сроков выплаты заработной платы. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

