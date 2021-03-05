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Житель Бурятии добился зарплаты с помощью прокуратуры

Житель Бурятии добился зарплаты с помощью прокуратуры
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Руководителя предприятия оштрафовали

Житель Мухоршибирского района Бурятии обратился в прокуратуру с заявлением о том, что дорожная организация задолжала ему зарплату.

- Установлено, что генеральный директор предприятия нарушил сроки выплаты заработной платы и окончательного расчёта при увольнении работника, - сообщает прокуратура Бурятии.

Работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого долг по заработной плате перед бывшим работником погашен, за каждый день просрочки произведена денежная компенсация.

Кроме того, в отношении руководителя предприятия возбуждено административное дело за нарушение сроков выплаты заработной платы. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.
долги по зарплате
 
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