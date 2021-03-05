В Улан-Удэ отремонтируют одну из самых протяжённых дорог

На ремонт потратят 48 миллионов



В этом году в Улан-Удэ запланирован ремонт на одном из самых протяжённых участков дорог - улице 40 лет Победы от федеральной трассы «Байкал» до границы участка автомобильной дороги Иволгинского района. Будет отремонтировано 2,6 км дороги, сообщили в пресс-службе администрации города.



- Ремонтируемый участок затронет всю протяжённость поселка Тулунжа. Жители микрорайона много лет просили отремонтировать именно этот участок дороги, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.



Участок дороги обеспечивает подъезд к городской поликлинике №1, детским садам и общеобразовательным учреждениям. По ней ежедневно проезжает два маршрутных автобуса № 19 и 128.



Последний ремонт на этом участке проводился много лет назад. Сейчас она в неудовлетворительном состоянии - имеется большое количество трещин в асфальте, ям и выбоин.



Работу проведет подрядная организация ООО «СК Арсенал». Дорожники приступят к работам в конце апреля и планируют завершить до 30 сентября.



На ремонт выделено около 47,9 млн рублей.





