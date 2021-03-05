На ремонт потратят 48 миллионов
В этом году в Улан-Удэ запланирован ремонт на одном из самых протяжённых участков дорог - улице 40 лет Победы от федеральной трассы «Байкал» до границы участка автомобильной дороги Иволгинского района. Будет отремонтировано 2,6 км дороги, сообщили в пресс-службе администрации города.
- Ремонтируемый участок затронет всю протяжённость поселка Тулунжа. Жители микрорайона много лет просили отремонтировать именно этот участок дороги, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.
Участок дороги обеспечивает подъезд к городской поликлинике №1, детским садам и общеобразовательным учреждениям. По ней ежедневно проезжает два маршрутных автобуса № 19 и 128.
Последний ремонт на этом участке проводился много лет назад. Сейчас она в неудовлетворительном состоянии - имеется большое количество трещин в асфальте, ям и выбоин.
Работу проведет подрядная организация ООО «СК Арсенал». Дорожники приступят к работам в конце апреля и планируют завершить до 30 сентября.
На ремонт выделено около 47,9 млн рублей.
В Улан-Удэ отремонтируют одну из самых протяжённых дорог
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 05.03.2021
На ремонт потратят 48 миллионов
Экономика, 04.03.2021
Аппарат нужен для хранения тромбоцитов
Экономика, 04.03.2021
Будет отремонтировано 1,5 км дороги
Экономика, 03.03.2021
Новый детсад рассчитан на 11 групп
Предложения по зарплатам превышают 100 тысяч
Дольщики в Бурятии активно покупают квартиры через счета эскроу
На втором месте по миграции жителей Забайкалья находится Иркутская область
В Наушках в феврале досмотрено более 10 тысяч тонн животноводческой продукции
Начальная цена – 495 млн рублей
В Бурятстате рассказали, в каких отраслях самые низкие и высокие зарплаты
Экономика, 01.03.2021
Бурятия оказалась на 69 месте из 85-ти
Экономика, 27.02.2021
Новое здание инфекционной больницы решили не строить посреди жилого квартала
Экономика, 27.02.2021
В правительстве Бурятии подписали распоряжение, касающееся нового моста через Селенгу
Экономика, 26.02.2021
Условием получения субсидии станет обязательство о неповышении цен
Экономика, 26.02.2021
Доходы бюджета сократились на 1,1 миллиард рублей