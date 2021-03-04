Службе крови Бурятии подарили новый немецкий аппарат

Экономика, Фото: предоставлено минздравом Бурятии

Аппарат нужен для хранения тромбоцитов



Служба крови Бурятии получила новый аппарат для хранения тромбоцитов - термостатирующую камеру KL 30000A LMB немецкого производства. Термостатирующая камера предназначена для обеспечения оптимальных условий хранения контейнеров с тромбоцитами.



- Благодарим Улан-Удэнский авиационный завод за спонсорскую помощь в приобретении нового аппарата и за активное участие в донорском движении республики. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - сказала главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева.



В министерстве здравоохранения Бурятии сообщают, что ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» является одним из крупнейших донорских организаций республики. Выездная бригада республиканской станции переливания крови дважды в год выезжает на авиационный завод для удобства сотрудников, которые сдают кровь. Среди них насчитывается более 3000 доноров, 88 из которых имеют звание «Почётный донор России».

