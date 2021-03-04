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Службе крови Бурятии подарили новый немецкий аппарат

Службе крови Бурятии подарили новый немецкий аппарат
Экономика,  Фото:предоставлено минздравом Бурятии
Аппарат нужен для хранения тромбоцитов

Служба крови Бурятии получила новый аппарат для хранения тромбоцитов - термостатирующую камеру KL 30000A LMB немецкого производства. Термостатирующая камера предназначена для обеспечения оптимальных условий хранения контейнеров с тромбоцитами.

- Благодарим Улан-Удэнский авиационный завод за спонсорскую помощь в приобретении нового аппарата и за активное участие в донорском движении республики. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - сказала главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева.

В министерстве здравоохранения Бурятии сообщают, что ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» является одним из крупнейших донорских организаций республики. Выездная бригада республиканской станции переливания крови дважды в год выезжает на авиационный завод для удобства сотрудников, которые сдают кровь. Среди них насчитывается более 3000 доноров, 88 из которых имеют звание «Почётный донор России».
Донорство крови Улан-Удэнский авиазавод
 
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