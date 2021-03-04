Аппарат нужен для хранения тромбоцитов
Служба крови Бурятии получила новый аппарат для хранения тромбоцитов - термостатирующую камеру KL 30000A LMB немецкого производства. Термостатирующая камера предназначена для обеспечения оптимальных условий хранения контейнеров с тромбоцитами.
- Благодарим Улан-Удэнский авиационный завод за спонсорскую помощь в приобретении нового аппарата и за активное участие в донорском движении республики. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - сказала главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева.
В министерстве здравоохранения Бурятии сообщают, что ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» является одним из крупнейших донорских организаций республики. Выездная бригада республиканской станции переливания крови дважды в год выезжает на авиационный завод для удобства сотрудников, которые сдают кровь. Среди них насчитывается более 3000 доноров, 88 из которых имеют звание «Почётный донор России».
Службе крови Бурятии подарили новый немецкий аппарат
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