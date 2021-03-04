В Улан-Удэ дорогу в Поселье отремонтируют за 32 млн

Будет отремонтировано 1,5 км дороги



В одном из самых густонаселённых жилых частных секторов Улан-Удэ - в селе Поселье – отремонтируют дорогу. Речь идёт об участке от федеральной трассы «Байкал» до границы дороги Иволгинского района.



Будет отремонтирован участок протяжённостью около 1,5 км, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Этот участок дороги обеспечивает подъезд к средней школе № 54, здесь идёт общественный маршрутный транспорт. На сегодня на дороге имеется большое количество трещин, ям и выбоин.



В ходе ремонта дорожники уберут старое асфальтобетонное покрытие, выровняют дорогу и полностью заменят дорожные бортовые камни. Будут установлены предупреждающие знаки, нанесены дорожные разметки. После ремонта появится новый тротуар. Кроме этого, будут перенесены остановки.



Торги выиграла подрядная организация ООО «Доринвест», контракт уже заключен. Подрядчик приступит к работам при наступлении благоприятных погодных условий. Завершить ремонтные работы планируется до 30 сентября.



Всего на ремонт дороги выделено около 32,5 млн рублей.





