В Ангарске открыли детский сад за 300 миллионов

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Новый детсад рассчитан на 11 групп



3 марта в Ангарске открылся новый детский сад на 220 мест. Он появился в 22-м микрорайоне города. Возвели его меньше чем за три года, сообщили в правительстве Иркутской области.



На строительство было направлено около 300 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.



В дошкольном учреждении очень нуждались жители микрорайона, который активно застраивается. В садике предусмотрены ясельные группы для малышей от двух месяцев до трёх лет.



Двухэтажное здание детского сада оснащено современным оборудованием с учётом всех требований СанПиН. Здесь есть помещения для 11 дошкольных групп, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, медицинский блок, игровые и спортивная площадки, пищеблок. На территории созданы условия для маломобильных граждан: смонтирован вертикальный лифт-подъемник, входные площадки оборудованы пандусами.



Как рассказала заведующая детским садом Наталья Преловская, для спортплощадки выбрано ударопоглощающее покрытие, установлены детские уличные тренажеры. В летнее время дневной сон планируют устраивать на специальных верандах. Сейчас завершается набор в группы. В целях безопасного доступа на территорию детского сада установлены наружное видеонаблюдение, кодовые замки и имеется пост охраны с просмотром территории.

