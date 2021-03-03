Новый детсад рассчитан на 11 групп
3 марта в Ангарске открылся новый детский сад на 220 мест. Он появился в 22-м микрорайоне города. Возвели его меньше чем за три года, сообщили в правительстве Иркутской области.
На строительство было направлено около 300 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.
В дошкольном учреждении очень нуждались жители микрорайона, который активно застраивается. В садике предусмотрены ясельные группы для малышей от двух месяцев до трёх лет.
Двухэтажное здание детского сада оснащено современным оборудованием с учётом всех требований СанПиН. Здесь есть помещения для 11 дошкольных групп, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, медицинский блок, игровые и спортивная площадки, пищеблок. На территории созданы условия для маломобильных граждан: смонтирован вертикальный лифт-подъемник, входные площадки оборудованы пандусами.
Как рассказала заведующая детским садом Наталья Преловская, для спортплощадки выбрано ударопоглощающее покрытие, установлены детские уличные тренажеры. В летнее время дневной сон планируют устраивать на специальных верандах. Сейчас завершается набор в группы. В целях безопасного доступа на территорию детского сада установлены наружное видеонаблюдение, кодовые замки и имеется пост охраны с просмотром территории.
В Ангарске открыли детский сад за 300 миллионов
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