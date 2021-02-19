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Бурятия активнее торгует с Казахстаном, чем с Беларусью

Бурятия активнее торгует с Казахстаном, чем с Беларусью
Экономика, 
Товарооборот Бурятии со странами ЕАЭС снизился на 60%

Более чем на 60% снизились в 2020 году показатели взаимной торговли Бурятии со странами ЕАЭС по сравнению с 2019-м. Этот показатель ныне составил 15,8 млн долларов США, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Экспортный оборот уменьшился почти на 70%, составив чуть более 10 млн долларов США, импорт уменьшился на 44% до 5,8 млн долларов США.

В 2020 году торговлю с Казахстаном, Республикой Беларусь, Арменией и Киргизией вели 46 участников внешнеэкономической деятельности из Бурятии, их количество по сравнению с 2019 годом сократилось на четыре.

Наибольшая доля взаимной торговли в разрезе стран ЕАЭС, как и в предыдущие годы, приходится на Казахстан. В 2020 году в эту республику из Бурятии вывозили живых животных, бумагу и картон. Из Казахстана ввозили воздухонагреватели, аккумуляторы, фрукты, овощи, кондитерские изделия.

На втором месте традиционно находится Беларусь, куда экспортировались бумага и картон, части локомотивного состава. Импорт был представлен молочной продукцией, косметическими средствами, средствами гигиены, фруктовыми пюре для детского питания.

С Арменией были только экспортные поставки, представленные электрическими машинами, оборудованием и удобрениями. А с Киргизией, напротив, только импортные (одежда, фрукты). По сравнению с 2019 годом товарооборот с Арменией увеличился в два раза, а с Киргизией - уменьшился на 21%.

Справка:

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Государства-члены ЕАЭС – это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. 
Таможня экспорт
 
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