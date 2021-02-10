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Новый резидент ТОР «Бурятия» займётся добычей золота

Новый резидент ТОР «Бурятия» займётся добычей золота
Экономика,  Фото:пресс-служба КРДВ
Разработка заброшенного рудника началась в Окинском районе

Резидент территории опережающего развития «Бурятия» приступит к разработке заброшенного рудника и добыче золота с последующей реализацией руды. Компания «Зун Хада» выступила с проектом по освоению Барун-Холбинского золоторудного месторождения, которое расположено в Окинском районе, в рамках соглашения с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики об инвестиционной деятельности.

- Мы уже приступили к подготовительным работам, 200 человек заняты исследованием земельного участка, очисткой территории, прокладкой лесных дорог, - рассказала генеральный директор ООО «Зун Хада» Эльвира Зеленцова. - Работы ведутся вахтовым методом. Организовано питание работников, условия для проживания, проводятся медицинские осмотры, меры по обеспечению техники безопасности условий труда. При этом каждый рабочий обеспечен спецодеждой, обувью, средствами защиты и специнвентарем. Дополнительно будет создано 60 новых рабочих мест, новые работники будут заниматься непосредственно добычей золота. В связи с внедрением новых технологий будем повышать квалификацию рабочей силы.

Приступить к промышленной добыче с объёмом более 7–10 тысяч тонн руды в месяц инвестор планирует в 2024 году. К этому времени будет приобретено оборудование, техника, завершены разведывательные работы и подготовка участка. Объём инвестиций составит около 122 миллионов рублей.

По мнению главы Бурятии Алексея Цыденова, реализация данного проекта позволит возродить давно заброшенный рудник в самом малочисленном и отдаленном районе.

- Деятельность резидента ТОР станет точкой роста социально-экономического развития для района и нашей республики в целом. За время реализации проекта компания пополнит бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более, чем на 400 миллионов рублей. Самое главное, наши люди смогут получить работу – инвестор планирует трудоустраивать местных жителей, - отметил Алексей Цыденов.

- Планируется приобретение и монтаж дизельных электростанций и электрификация рудных, производственных и бытовых объектов участка, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования. За весь период реализации проекта будет получено более 0,4 миллиардов рублей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в виде налогов и взносов, - добавил директор управляющей компании ТОР «Бурятия» Тимур Будаев.

На сегодняшний день подписано 12 соглашений об инвестиционной деятельности на ТОР «Бурятия». Заявленные проекты с общим объёмом инвестиций в размере 10,6 миллиардов рублей находятся на различных стадиях реализации. После их ввода в эксплуатацию 1640 местных жителей смогут трудоустроиться на новых предприятиях, сообщает пресс-служба корпорации по развитию Дальнего Востока.
Бурятия территории опережающего развития ДФО экономика Добыча золота
 
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