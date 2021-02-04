Волки стали в два-три раза чаще выходить в населённые пункты
Джидинским охотникам увеличили награду за волков до 11 тысяч рублей.
Об этом стало известно 3 февраля в ходе рабочего визита в Джидинский район первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булата Цыренжапова, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Выяснилось, что в сёлах участились случаи нападения волков на домашний скот.
— Выходы волков в населённые пункты района за последние два года участились в два-три раза. Мы понимаем, что в случае охоты на волков, которая считается одной из самых трудоёмких и затратных, денежное вознаграждение выступает основным стимулом для охотников, регулирующих численность волка. Для нас приоритетная задача-обеспечить безопасность граждан нашего района, - рассказал глава Джидинского района Валерий Цыренов.
На очередной сессии местного совета депутатов было принято решение об увеличении поощрения за добычу волков на три тысячи рублей. Итого за одного убитого волка теперь охотникам будут платить 11 тысяч рублей.
В Бурприроднадзоре отмечают, что на территории общедоступных охотугодий Джидинского района действует 423 разрешения на добычу объектов животного мира. На площадке охотничьего хозяйства ООО «Закаменск лес» около 30 разрешений. Охотиться на волка и лисицу можно при наличии любого разрешения на добычу объектов животного мира (на любой вид).
В планах назначать ответственного за отстрел волков внутри сельских поселений. В администрации уверены, что такая практика станет более действенной в процессе регулирования численности волков. По данным зимне-маршрутного учёта, в 2020 году на территории охотугодий Джидинского района обитало 40 особей волков, добыто 20 голов.
В Бурятии «подорожали» джидинские волки
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 04.02.2021
Волки стали в два-три раза чаще выходить в населённые пункты
Экономика, 04.02.2021
К соглашению о сдерживании цен присоединились четыре торговые сети
Экономика, 03.02.2021
Последний раз дорогу здесь ремонтировали несколько десятков лет назад
Экономика, 03.02.2021
Эксперты раскрыли, представители какие профессий берут больше всех микрозаймов в Бурятии
В зоне возможного затопления живёт более 48 тысяч человек
Работы планируется завершить до 1 октября
В первую очередь для этого нужно больше водителей трамвая
По мнению руководства аэропорта, прежний зал был темноват
Заявлено о сокращении сроков строительства третьего моста через Уду
В Кижингинском районе появился спортивный комплекс с возрастным зонированием
Кандидату предлагают зарплату около четырёхсот тысяч в месяц
Правительство России направило в регионы почти три миллиарда
Сказалось в том числе сокращение объёмов китайских овощей
Это делается для привлечения инвестиций
В «Байкальской гавани» появится первый инвестор, который реально приступит к реализации проекта