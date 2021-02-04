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В Бурятии «подорожали» джидинские волки

В Бурятии «подорожали» джидинские волки
Экономика,  Фото:pixabay.com
Волки стали в два-три раза чаще выходить в населённые пункты

Джидинским охотникам увеличили награду за волков до 11 тысяч рублей.

Об этом стало известно 3 февраля в ходе рабочего визита в Джидинский район первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булата Цыренжапова, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Выяснилось, что в сёлах участились случаи нападения волков на домашний скот.

— Выходы волков в населённые пункты района за последние два года участились в два-три раза. Мы понимаем, что в случае охоты на волков, которая считается одной из самых трудоёмких и затратных, денежное вознаграждение выступает основным стимулом для охотников, регулирующих численность волка. Для нас приоритетная задача-обеспечить безопасность граждан нашего района, - рассказал глава Джидинского района Валерий Цыренов.

На очередной сессии местного совета депутатов было принято решение об увеличении поощрения за добычу волков на три тысячи рублей. Итого за одного убитого волка теперь охотникам будут платить 11 тысяч рублей.

В Бурприроднадзоре отмечают, что на территории общедоступных охотугодий Джидинского района действует 423 разрешения на добычу объектов животного мира. На площадке охотничьего хозяйства ООО «Закаменск лес» около 30 разрешений. Охотиться на волка и лисицу можно при наличии любого разрешения на добычу объектов животного мира (на любой вид).

В планах назначать ответственного за отстрел волков внутри сельских поселений. В администрации уверены, что такая практика станет более действенной в процессе регулирования численности волков. По данным зимне-маршрутного учёта, в 2020 году на территории охотугодий Джидинского района обитало 40 особей волков, добыто 20 голов.


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