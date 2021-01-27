Бурятстат назвал среднюю зарплату в Бурятии

Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций республики составила 210,1 тысяч человек. Значительную долю составляют работники сферы образования (16 %), здравоохранения и социальных услуг (13 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13 %).





Бурятстат подсчитал среднюю зарплату в Бурятии за январь-ноябрь 2020 года. По данным органа статистики, она превысила 40 тысяч рублей.- Среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учётом дорасчёта), по предварительной оценке, составила 40 466 рублей. Она увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,7 %, - говорится в сообщении Бурятстата.Наиболее высокий размер заработной платы 81,5 тысяч рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Этот показатель превышает среднереспубликанский показатель в два раза, отметили в Бурятстате.Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 49 %), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 39 %).