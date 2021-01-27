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В Улан-Удэ отремонтируют загруженную дорогу

В Улан-Удэ отремонтируют загруженную дорогу
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
На ней перенесут несколько остановок и предотвратят затопление

В 2021 году в столице Бурятии будет проведён ремонт на одном из самых высоко загруженных дорожных путей города - на улице Николая Петрова. Данная улица выбрана для ремонта как социально важная - по ней проходит несколько автобусных маршрутов и находятся общественные объекты, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего будет отремонтировано 1 км 905 метров дороги.

Торги выиграла подрядная организация ООО «СКМ Строй». На строительство выделено около 31 млн рублей.

На данный момент дорога находится в неудовлетворительном состоянии - имеется большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин. Последний ремонт на ней проводился несколько десятков лет назад.

Дорожники уберут старое асфальтобетонное покрытие с помощью фрезерования, выровняют дорогу асфальтобетонным покрытием и полностью заменят дорожные бортовые камни. Будут обновлены тротуары.

Кроме этого изменятся места остановок ТЦ «Абсолют» и «улица Николая Петров».

- Будут приведены в нормативное состояние посадочные площадки на автобусных остановках. Для этого остановки будут перенесены на требуемое расстояние. На данный момент существующие остановки находятся друг напротив друга, что является нарушением нормативных требований, - сообщил начальник управления дорожного строительства Павел Малых.

С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Срок завершения всех работ до 1 сентября.

Благодаря ремонту на этой дороге прекратится затопление из-за скапливания ливневых вод в период дождей. В настоящее время старая ливневая канализация не справляется с отводом вод.

- Подрядчик выполнит работы по ликвидации мест скопления ливневых вод. Он изменит уклон дороги, благодаря чему вода перестанет скапливаться, - отметил Павел Малых.

В завершение ремонтных работ подрядчик установит предупреждающие знаки и нанесёт дорожную разметку.


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