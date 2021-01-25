В вузах Бурятии учится больше женщин, чем мужчин

В Бурятии подсчитали, сколько студентов отмечает сегодня Татьянин день
В Бурятии 47,7 тысяч студентов отмечают день российского студенчества, который празднуется сегодня, 25 января. Цифру озвучили в Бурятстате, именно столько студентов насчитывалось на начало 2020/21 учебного года.
Высшее образование получают 20 тысяч человек, среднее профессиональное образование - 27,6 тысяч человек.
Среди студентов ВУЗов женщин немного больше, чем мужчин: женщин насчитывалось 10,9 тысяч, мужчин – 9,1 тыс.
При этом в организациях, готовящих специалистов среднего звена, мужчин на 2,4 тысячи человек больше, чем женщин.
Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, предпочитают очную форму обучения - её избрали 90 % студентов. В ВУЗах доля студентов очной формы обучения составляет всего 51 %.
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