В аэропорту Улан-Удэ начался ремонт

В международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ начался ремонт терминала. В планах преобразить зал прилёта, зал вылета, бизнес-зал, цех бортпитания, об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.
- Для аэропорта очень важно сделать все до летнего, высокого сезона. А пока вот как на фото. Будем работать максимально быстро и качественно! Приносим свои извинения за неудобства, но без реконструкции нет эволюции! – отметили Дмитрий Гармаев.
Улан-удэнцы в комментариях начали высказывать пожелания.
- Давно пора. Дмитрий, сделайте, пожалуйста сквозной проход между зонами прилета и вылета, - обратился гендиректор «Байкальской гавани» Алексей Тогошиев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в улан-удэнском аэропорту планируется также строительство нового терминала для внутренних вылетов. Площадь аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий будет расширена с 5000 до 6500 квадратных метров. Новый терминал будет принимать пассажиров с пропускной способностью до 400 человек в час. Это позволит увеличить нынешний пассажиропоток аэропорта «Байкал» в три раза – до 1,5 млн человек в год.
Впервые в улан-удэнском аэропорту появятся два телескопических трапа. Сегодня все пассажиры доставляются до самолёта и обратно автобусами.