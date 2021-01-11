В аэропорту Улан-Удэ начался ремонт

- Для аэропорта очень важно сделать все до летнего, высокого сезона. А пока вот как на фото. Будем работать максимально быстро и качественно! Приносим свои извинения за неудобства, но без реконструкции нет эволюции! – отметили Дмитрий Гармаев.





- Давно пора. Дмитрий, сделайте, пожалуйста сквозной проход между зонами прилета и вылета, - обратился гендиректор «Байкальской гавани» Алексей Тогошиев.





Впервые в улан-удэнском аэропорту появятся два телескопических трапа. Сегодня все пассажиры доставляются до самолёта и обратно автобусами.





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